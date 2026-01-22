Новый сезон сериала Drive to Survive: Формула 1 раскрыла дату премьеры

Все 10 эпизодов восьмого сезона выйдут в один день.

Восьмой сезон популярного документального сериала Drive to Survive о закулисье гонок Формулы 1 выйдет 27 февраля. Об этом объявила пресс-служба чемпионата мира.

Как и в предыдущие годы, премьера DtS на стриминговом сервисе Netflix состоится за считанные дни до нового сезона Ф1 – это своего рода маркетинговый ход для привлечения внимания, в том числе потенциальных болельщиков. Первый этап первенства, Гран При Австралии, пройдёт с 6 по 8 марта в Мельбурне.

Все десять эпизодов выйдут одновременно, так что посмотреть Drive Survive 8 можно будет в один присест. Обычно общий хронометраж составляет около 6,5 часов, длина одной серии — от 27 до 51 минуты. Основные сюжетные линии понятны и без какого-либо анонса: первая победа Ландо Норриса в чемпионате, ужасный дебют Льюиса Хэмилтона в Ferrari, прорыв Макса Ферстаппена, отыгравшего свыше 100 очков и едва не завоевавшего пятый титул подряд, увольнение главы Red Bull Кристиана Хорнера.

За восемь лет своего существования Drive to Survive снискал огромную популярность, особенно среди аудитории до 30 лет и тех, кто не следит за Формулой 1. Ежегодная аудитория сериала составляет 7 млн зрителей, что посособствовало росту популярности Королевских гонок. В сравнении с 2018 годом, когда сериала ещё не было, мировая аудитория Ф1 выросла на 63% — до 827 млн человек.

