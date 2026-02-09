Cadillac удивил раскраской своей первой машины в Формуле 1

Новая команда Ф1 показала ливрею на сезон-2026.

© Cadillac F1 Team

Крупнейший американский автопроизводитель General Motors в 2026 году дебютирует в Формуле 1 со своей заводской командой Cadillac. Утром 9 февраля состоялась презентация расцветки первой машины нового проекта.

Болид Cadillac впервые появился на трассе ещё в январе на тестах в испанской Барселоне, но в тестовом чёрном окрасе. Так что интрига перед презентацией была. Любопытным получился и сам формат премьеры: ливрею машины показали на американском ТВ во время перерыва Супербоула, одном из самых рейтинговых спортивных событий года в США.

Цветовая гамма первого автомобиля Cadillac для гонок Ф1 получилась весьма нестандартной. С одной стороны болид окрашен в чёрный цвет, с другой — в светло-серый. Такой смелый подход к дизайну свойственен скорее американскому автоспорту, чем Формуле 1, где команды гораздо реже экспериментируют с раскрасками.

© Cadillac F1 Team

В отличие от Audi, выкупившей команду Sauber, проект Cadillac в Формуле 1 построен с нуля. Штаб-квартира находится в США: в Фишерсе, штат Индиана. В Шарлотте, Северная Каролина, строится завод по выпуску моторов, который будетзапущен в эксплуатацию к 2028 году – до тех пор машины Cadillac будут оборудоваться силовыми установками Ferrari. При этом у команды есть база и в Англии, центре современной Ф1, где базируются восемь из десяти остальных коллективов: европейская площадка Cadillac F1 Team находится в Сильверстоуне рядом с одноименным автодромом.

Гонщиками Cadillac в 2026 году будут опытнейшие Серхио Перес и Валттери Боттас, в свои лучшие годы карьеры выступавшие за топ-команды Red Bull и Mercedes соответственно. На двоих мексиканец и финн провели в Формуле 1 свыше 500 гонок, одержали 16 побед, 106 раз побывали на подиуме. Лучшее достижение обоих в чемпионате – второе место.

© Cadillac F1 Team

Первый в истории старт Cadillac в Формуле 1 состоится 8 марта, когда в Мельбурне пройдёт Гран При Австралии, первый этап сезона 2026 года. Но надо сказать, что чудес от американской команды в первый год участия ждать не стоит. На первых зимних тестах в Барселоне в конце января машина Cadillac была последней как по времени круга, так и по километражу.

