Aurus объяснил приостановку выпуска автомобилей

Названа официальная причина простоя завода в Татарстане.

© Пресс-служба главы республики Татарстан

Выпуск автомобилей Aurus на заводе в Елабуге действительно временно остановлен, подтвердил российский производитель люксовых седанов и лимузинов. В опубликованном заявлении говорится, что приостановка работы связана с плановой модернизацией на предприятии.

Как сообщил ранее инсайдерский телеграм-канал «Русские автомобили», выпуск «Аурусов» был поставлен на паузу ещё в начале февраля.

«На производственной площадке Aurus в Елабуге проходят работы по модернизации производственных операций в соответствии с графиком индустриализации, включая подготовку к выпуску обновлённой модели. После завершения необходимых технологических и организационных процессов работа производственной площадки Aurus будет продолжена в штатном режиме», — цитирует заявление информационное агентство ТАСС.

Сроки перезапуска производства Aurus в компании не уточнили. По инсайдерским сведениям, выпуск возобновится не раньше апреля.

