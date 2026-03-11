Новый экспресс-тест ГИБДД для водителей: раскрыты подробности

Обозначены основные моменты в новой процедуре, предложенной Госавтоинспекцией России.

Новые правила проверки водителей на состояние опьянения прошли стадию обсуждения в Общественной палате РФ и направлены на экспертизу в Минюст. Об этом сообщил «Коммерсантъ», раскрыв подробности о том, как ГИБДД собирается проводить новые экспресс-тесты.

О планах Госавтоинспекции по-новому проверять пьяных водителей стало известно ещё в середине февраля. Тогда ведомство даже выпустило дополнительное заявление, в котором опровергло информацию об отказе от алкотестеров. На стадии общественного обсуждения были уточнены следующие моменты:

Экспресс-тест по слюне предназначен только для проверки водителей на состояние наркотического опьянения. На алкоголь, как и сейчас, будут проверять с помощью алкотестера;

Для проверки на наркотики водителям не придётся выходить из автомобиля;

Если анализ слюны покажет положительный результат, то водитель будет направлен на обычное освидетельствование к инспектору ДПС и на медицинское — к врачу;

Экспресс-тест будет добровольным, отказ водителя от такой проверки не приведёт к административной ответственности.

Последний пункт ещё может измениться. В Общественной палате отметили, что нет смысла в экспресс-тесте, от которого можно отказаться. Предложено сделать отказ основанием для направления водителя на полноценную проверку. Также предлагается установить минимально допустимые значения для запрещенных веществ, чтобы водителя не признали пьяным, если он, например, ещё несколько месяцев назад употребил сильнодействующее психотропное лекарство, следы которого остались в организме.

Как скоро законопроект примет окончательный вид, неизвестно. Вопрос о сроках запуска новых экспресс-тестов водителей пока тоже остаётся открытым.

