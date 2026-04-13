Казахстан повышает утильсбор на российские автомобили

«Зеркальный ответ» на увеличение утилизационного сбора в России на иномарки из Казахстана.

© Svetlana Vozmilova/Global Look Press

Власти Казахстана подтвердили планы по повышению утилизационного сбора на автомобили, поставляемые из России. Соответствующий приказ уже подписан и проходит регистрацию в государственных реестрах, сообщила пресс-служба Министерства промышленности и строительства Республики.

Повышение «утиля» на машины Lada, УАЗ, КамАЗ, ГАЗ и «китайцев» российской сборки, как Haval и Tenet, в Казахстане назвали «зеркальным ответом» на несколько волн увеличения сбора на их иномарки, поставляемые в Россию. Разовый платёж будет повышен в десятки раз.

«Повышение утильсбора вводится в целях устранения дисбаланса в уровне утилизационного платежа в Республике Казахстан по отношению к утилизационному платежу в Российской Федерации, а также исключения регуляторного и ценового арбитража при взаимной торговле в рамках ЕАЭС», – приводит ТАСС слова пресс-службы министерства.

Как подчеркнули в ведомстве, новые ставки утильсбора на российские автомобили будут соразмерны ставкам, установленным в России. Резкого роста цен на машины в Казахстане не ожидают, объясняя это тем, что доля российских автомобилей на рынке небольшая – около 3,7%.

Ожидается, что приказ о повышении ставок на автомобили из России вступит в силу в начале мая этого года.

