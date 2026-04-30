В России появилась ещё одна марка автомобилей

Новый российский автобренд называется Esteo.

© АГР Холдинг

Один из крупнейших в России автомобильных холдингов, AGR Automotive Group (ООО «АГР»), анонсировал запуск нового автобренда. Марка получила название Esteo, сообщили в пресс-службе компании.

Новый бренд запущен «АГР» совместно с китайской компанией Defetoo и станет уже третьим в рамках их партнёрства после Tenet и Jeland. Под первой маркой в России выпускают перелицованные кроссоверы Chery, под второй — Jaecoo. По бренду Esteo подробностей пока нет, но известно, что в линейке будут машины и с ДВС, и с электродвигателем.

«Esteo займёт премиальную нишу и будет представлен как автомобилями на новых источниках энергии (NEV), так и моделями с традиционными двигателями внутреннего сгорания», — рассказали в пресс-службе «АГР».

Можно предположить, что под названием Esteo будет собирать кроссоверы Exeed. Инсайды по этому поводу появились ещё в феврале.

Сборка будет налажена на одном из заводов «АГР» — в Калуге или Санкт-Петербурге. Дополнительная информация о новом бренде, модельной гамме и сроках начала продаж будет объявлена позднее.

