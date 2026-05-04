АвтоВАЗ остановил выпуск автомобилей до середины мая

Сотрудники тольяттинского концерна ушли в единый корпоративный отпуск.

С понедельника, 4 мая, концерн АвтоВАЗ ушёл в плановый корпоративный отпуск. Об этом рассказал председатель первичной профсоюзной организации предприятия Сергей Зайцев.

Коллективный отпуск в компании продлится до середины мая. На этот период остановлено всё производство автомобилей. Во время простоя будет проведена масштабная модернизация, на которую, как ранее рассказали на АвтоВАЗе, будет потрачено свыше полумиллиарда рублей.

Поэтапный перезапуск конвейеров начнётся после 13 мая, когда сотрудники выйдут из отпуска. Завершить все работы планируется к 18 мая.

«С 14 мая будут поэтапно запускаться линии, которые не задействованы в текущей модернизации и были остановлены на время корпоративного отпуска», — приводит слова Зайцева новостное агентство «Интерфакс».

Изначально корпоративный отпуск на АвтоВАЗе планировался на 4-8 мая. Но в итоге этот план был скорректирован: два дня были перенесены с 29 по 30 декабря на 12-13 мая.

