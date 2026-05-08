Рассекречен первый автомобиль дочерней марки Aurus

Этот автомобиль будут выпускать на бывшем российском заводе Toyota.

© Ilya Moskovets/URA.RU/Global Look Press

Российский производитель люксовых автомобилей Aurus готовится к запуску своего суббренда Senat. До сих пор информация о модельном ряде держалась в строгом секрете, но теперь подробности появились.

«Модель нового автомобильного бренда Senat прошла сертификацию и получила одобрение типа транспортного средства (ОТТС)», — сообщает РИА Новости.

Согласно документации ОТТС, первой моделью Senat будет седан с внушительными габаритами 5140 x 1900 x 1500 мм. Автомобиль будет доступен в двух конфигурациях салона — с двухместным и трёхместным задним рядом.

Самое интересное — техническая составляющая, поскольку «первенец» Senat получит весьма мощный мотор. Под капотом люксовой машины будет установлен 3,0-литровый бензиновый V6, выдающий 326 л.с. и 450 Н•м крутящего момента. Подробностей о коробке передач пока, правда, нет.

Выпуск автомобилей Senat, как мы рассказывали ранее, будет налажен на бывшем заводе Toyota в Санкт-Петербурге, который простаивает с 2022 года. В дальнейшем в линейке новой марки появятся ещё один седан и кроссовер.

Ожидается, что премьера первого автомобиля дочерней марки Aurus состоится на Петербургском Международном экономическом форуме (ПМЭФ), который в этом году пройдёт с 3 по 6 июня. Старт серийного производства запланирован на 2026 год.

