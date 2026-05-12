Стартовал серийный выпуск новой модели Tenet

Новинка будет четвёртой моделью Tenet после T4, T7 и T8.

На бывшем заводе Volkswagen в Калуге, ныне именуемом «АГР», началось производство новой модели российской марки Tenet. На конвейер встал кроссовер T4L, сообщила пресс-служба предприятия во вторник, 12 мая.

Новинка представляет собой удлинённую версию младшего паркетника — T4. Она на 186 мм длиннее и почти на 50 мм выше. Колёсная база выросла на 40 мм. За счёт этого салон стал вместительнее, как и багажное отделение.

Среди других отличий Tenet T4L от T4 — наличие тягово-сцепного устройства с максимальной массой буксируемого прицепа до 750 кг. Кроме того, удлинённый кроссовер получил независимую подвеску передних и задних колёс.

Технических отличий нет — под капотом расположена 1,5-литровая «турбочетвёрка» мощностью 147 л. с. За переключение передач отвечает 6-ступенчатый «робот». Привод только передний.

«Новый кроссовер, как и все модели бренда, оборудован зимним пакетом. В него входят дистанционный запуск двигателя и прогрев салона, обогрев передних и задних сидений, рулевого колеса, лобового стекла и форсунок стеклоомывателя», — подчеркнули в представительстве «АГР».

Сборка Tenet T4L ведётся по полному циклу — со сваркой и окраской кузовов. О запуске продаж будет объявлено отдельно.

