В Москве сообщили о штатной работе всех АЗС в городе

Все заправки в столице работают в штатном режиме.

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Ситуация на столичных заправках стабильная и не вызывает опасений. Об этом сообщила пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы в четверг, 18 июня.

Как уточнили представители организации, поставка нефтепродуктов в Москву осуществляется без перебоев. Работа всех автозаправочных станций города организована в штатном режиме, дефицита топлива нет.

«В связи с поступающими запросами Комплекс городского хозяйства Москвы сообщает, что поставка нефтепродуктов в Москву и работа всех АЗС в городе происходят в штатном режиме», — говорится в сообщении.

На прошлой неделе в соцсетях в появилась информация о том, что на столичных заправках ограничили продажу бензина и дизельного топлива – от 20 до 40 литров в одни руки. Российский топливный союз (РТС) опроверг это сообщение, подчеркнув, что все АЗС обеспечены топливом.

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