Navio представит PlayAuto в автомобиле Citroën на VK Fest

18-19 июля на VK Fest Navio впервые публично представит платформу PlayAuto в серийном Citroën C5 Aircross.

© Navio

Технологическая компания Navio представит цифровую автомобильную платформу PlayAuto в серийном автомобиле Citroën на VK Fest. На площадке фестиваля будет показан Citroën C5 Aircross с PlayAuto — платформой, которая войдет в состав штатных мультимедийных систем автомобилей Citroën C5 Aircross, Peugeot 4008 и Peugeot 5008 2026 модельного года.

Публичная демонстрация станет знакомством посетителей VK Fest с работой PlayAuto в автомобиле. Гости смогут увидеть, как цифровые сервисы объединяются в интерфейсе штатной мультимедийной системы и используются в сценариях повседневных поездок.

© Navio

PlayAuto — цифровая автомобильная платформа Navio, которая интегрируется в штатную мультимедийную систему автомобиля. В отличие от подключения смартфона, платформа работает как часть автомобильного интерфейса: объединяет сервисы для навигации, медиаконтента, голосового управления, авторизации и оплаты топлива непосредственно на экране автомобиля.

Платформа расширяет возможности заводской мультимедийной системы и дает возможность пользоваться ключевыми цифровыми сервисами без необходимости переключаться между смартфоном и экраном автомобиля. Интерфейс PlayAuto адаптирован к использованию за рулем: важные функции доступны с минимальным количеством действий, а управление навигацией и медиаконтентом возможно с помощью голоса.

© Navio

PlayAuto объединяет цифровые сервисы для повседневных поездок. Например, водитель может построить маршрут в 2ГИС, включить музыку, подкаст или аудиокнигу в сервисе Звук, авторизоваться в сервисах со Сбер ID и оплатить топливо с помощью SberPay через сервис «Заправить авто» — непосредственно с экрана автомобиля. Все сценарии объединены в едином интерфейсе и оптимизированы для удобного использования во время движения.

Автомобиль Citroën C5 Aircross с платформой PlayAuto будет представлен на площадке VK Fest 18-19 июля 2026 года.

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