Троллейбус без тормозов: пешеходов задавили насмерть 

В Орле на улице Полесской около 15.00 произошло смертельное ДТП. Троллейбус, следовавший по маршруту №4 в районе остановки «Дворец спорта», наехал на пешеходов, которые выходили из подъехавшей маршрутки и стояли на остановке.
Момент наезда попал на видео. На кадрах с камеры наблюдения в расположенном рядом магазине видно, что троллейбус трогается, а затем движется с нарастающей скоростью, после чего сбивает людей, подходящих к маршрутке, остановившейся во второй полосе. При этом у троллейбуса была открыта только передняя дверь.
В результате происшествия погибли три девушки, в том числе несовершеннолетняя. Еще двое человек пострадали: 24-летняя женщина и 17-летний юноша. Они были госпитализированы в больницы с травмами различной степени тяжести.
Как рассказала водитель троллейбуса, в момент трагедии высадка и посадка пассажиров не осуществлялась.
«Остановилась около бордюра. Сначала педаль газа провалилась, потом она включилась. Дальше люди ринулись к маршрутке. Больше ничего не помню. Все так резко», — заявила женщина.
В региональном управлении СК сообщили, что по факту наезда на пешеходов возбуждено уголовное дело.
«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Орловской области возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшем по неосторожности гибель людей (ч. 3 ст. 238 УК РФ), в связи с ДТП, произошедшим сегодня на улице Полесской в городе Орле с участием общественного транспорта», — говорится в сообщении на сайте пресс-службы управления.
Максимальное наказание по данной статье составляет лишение свободы на срок до десяти лет.
По предварительным данным, у троллейбуса отказали тормоза. Не исключается версия, что по каким-то причинам сорвался стояночный тормоз или водитель забыл поставить «на ручник».
Губернатор Орловской области Андрей Клычков заявил, что семьям погибших и пострадавших будет оказана материальная помощь: 200 тысяч рублей и 100 тысяч рублей соответственно.
В соцсети «Вконтакте» в группе «Город Орел | Орловчане здесь» очевидцы событий рассказали о произошедшем. По их словам, троллейбус был не исправен, стоял на «аварийке».