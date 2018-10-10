Троллейбус без тормозов: пешеходов задавили насмерть

В Орле на улице Полесской около 15.00 произошло смертельное ДТП. Троллейбус, следовавший по маршруту №4 в районе остановки «Дворец спорта», наехал на пешеходов, которые выходили из подъехавшей маршрутки и стояли на остановке.

Момент наезда попал на видео. На кадрах с камеры наблюдения в расположенном рядом магазине видно, что троллейбус трогается, а затем движется с нарастающей скоростью, после чего сбивает людей, подходящих к маршрутке, остановившейся во второй полосе. При этом у троллейбуса была открыта только передняя дверь.

В результате происшествия погибли три девушки, в том числе несовершеннолетняя. Еще двое человек пострадали: 24-летняя женщина и 17-летний юноша. Они были госпитализированы в больницы с травмами различной степени тяжести.

Как рассказала водитель троллейбуса, в момент трагедии высадка и посадка пассажиров не осуществлялась.

«Остановилась около бордюра. Сначала педаль газа провалилась, потом она включилась. Дальше люди ринулись к маршрутке. Больше ничего не помню. Все так резко», — заявила женщина.

В региональном управлении СК сообщили, что по факту наезда на пешеходов возбуждено уголовное дело.

в сообщении на сайте пресс-службы управления. «Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Орловской области возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшем по неосторожности гибель людей (ч. 3 ст. 238 УК РФ), в связи с ДТП, произошедшим сегодня на улице Полесской в городе Орле с участием общественного транспорта», — говоритсяпресс-службы управления.

Максимальное наказание по данной статье составляет лишение свободы на срок до десяти лет.

По предварительным данным, у троллейбуса отказали тормоза. Не исключается версия, что по каким-то причинам сорвался стояночный тормоз или водитель забыл поставить «на ручник».

Губернатор Орловской области Андрей Клычков заявил, что семьям погибших и пострадавших будет оказана материальная помощь: 200 тысяч рублей и 100 тысяч рублей соответственно.