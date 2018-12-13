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Экс-подруга Овечкина устроила ДТП с беременной женщиной 

Рамблер 4 часа назад
В результате аварии с участием модели Валерии Соколовой пострадала женщина, находящаяся на девятом месяце беременности. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Авария произошла на Новорижском шоссе. По данным телеканала, Соколова, находившаяся за рулем «Гелендвагена», выехала на «встречку», после чего произошло лобовое столкновение ее авто с другой машиной. Во втором автомобиле находилась семейная пара. В каком состоянии находится пострадавшая беременная женщина, не уточняется.
Мужчина и женщина из второго автомобиля утверждают, что модель хотела уехать с места ДТП, но они ее остановили. По их мнению, она находилась в нетрезвом состоянии. Официального подтверждения этой информации нет. Также они рассказали, что полицейские не могут найти Соколову, хотя им предоставили запись, на которой отчетливо виден номер ее автомобиля.
СМИ называют Соколову бывшей девушкой хоккеиста Александра Овечкина.
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