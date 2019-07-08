Сын «мясного короля» трагически погиб

В результате аварии, произошедшей в ночь на 8 июля в Москве, погиб сын бизнесмена Владимира Маругова. Об этом сообщает РИА Новости.

Авария произошла на Фрунзенской набережной. Мотоцикл сына Маругова и легковой автомобиль столкнулись, а затем загорелись. Водителей госпитализировали, но мотоциклиста спасти не удалось.

Источник РИА Новости в правоохранительных органах заявил, что имя погибшего — Александр Маругов. Агентство отмечает, что Маругова-старшего в СМИ называют «мясным королем» и владельцем нескольких колбасных заводов. Его сын окончил МГИМО , называл себя экспертом в майнинге криптовалют.

Видео ДТП опубликовал Telegram-канал «112». На записи видно, что мотоцикл и машина загорелись почти сразу после столкновения. Канал отмечает, что в аварии участвовал автомобиль такси.