«Московская дорога смерти»

В Москве общественники при поддержке водителей попросили российские власти установить на Кутузовском проспекте, именуемом в народе «дорогой смерти, разделительное ограждение, сообщает Autonews. Против инициативы выступает Федеральная служба охраны (ФСО), поскольку сегодня на месте, где предлагают разместить „отбойники“, проходит полоса для движения спецтранспорта.

Кутузовский проспект прозвали „дорогой смерти“ из-за регулярно возникающих на магистрали ДТП с погибшими. За последние четыре года на разных участках дороги погибло 47 человек, пострадало более 400 человек. Одной из причин возникновения смертельных аварий активисты считают отсутствие посередине проезжей части разделительного ограждения.

»Отбойник решит эту проблему, как решил на МКАД. И не будет необходимости на прекрасной дороге снижать скоростной режим», — цитирует издание общественника.

Проведённый опрос среди столичных водителей показал, что 80 процентов автолюбителей выступили «за» отбойники на Кутузовском проспекте. Остальные заявили, что разделительное ограждение усугубит ситуацию с пробками из-за проезда спецтранспорта, поскольку трассу «будут постоянно перекрывать».