Модель въехала в бассейн на «Ламборгини»

Сербская модель Playboy и экс-подруга футболиста Неймара Сорая Вучелич въехала на Lamborghini в бассейн.

Вучелич рассказала подписчикам, что не смогла справиться с управлением из-за высоких каблуков. Сама девушка во время инцидента, который произошел во время отпуска в Каннах, не пострадала.

На кадрах опубликованных в Instagram модели видно синий автомобиль, только что поднятый рабочими из бассейна.

Поклонники попытались утешить Вучелич.

«Не переживай, это случается со всеми», — написал пользователь Anticmarija13.

«К черту Lamborghini! Куда важнее, что ты не сломала свой каблук», — прокомментировал Blazic92.

Модель Сорая Вучелич известна своим романом с бразильским футболистом Неймаром. В 2011 году она стала девушкой года в Сербии. По данным Daily Mail, сейчас Вучелич встречается с сыном российского миллиардера.