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Модель въехала в бассейн на «Ламборгини» 

Рамблер 5 часов назад
Сербская модель Playboy и экс-подруга футболиста Неймара Сорая Вучелич въехала на Lamborghini в бассейн.
Вучелич рассказала подписчикам, что не смогла справиться с управлением из-за высоких каблуков. Сама девушка во время инцидента, который произошел во время отпуска в Каннах, не пострадала.
На кадрах опубликованных в Instagram модели видно синий автомобиль, только что поднятый рабочими из бассейна.
Поклонники попытались утешить Вучелич.
«Не переживай, это случается со всеми», — написал пользователь Anticmarija13.
«К черту Lamborghini! Куда важнее, что ты не сломала свой каблук», — прокомментировал Blazic92.
Модель Сорая Вучелич известна своим романом с бразильским футболистом Неймаром. В 2011 году она стала девушкой года в Сербии. По данным Daily Mail, сейчас Вучелич встречается с сыном российского миллиардера.
ДТП , Фото , Lamborghini
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