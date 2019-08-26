Блогер из Краснодара умерла после ДТП на Бали

Популярная блогер из Краснодара Олеся Сацункевич умерла в больнице в Москве после ДТП с мотоциклом, произошедшем на Бали.

По данным со страницы Сацункевич, 11 августа во время отдыха на Бали она попала в аварию, катаясь на мотоцикле. От полученных травм у нее произошел отек мозга и началось кровоизлияние, 32-летняя девушка впала в кому. Как сообщает ТАСС, в госпитале в городе Денпасаре на Бали врачи не смогли провести операцию из-за критически нестабильного состояния пациентки, родственники транспортировали ее в больницу в Москву. "Олеси не стало. Дату и место прощания сообщим позже", — говорится в сообщении.

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