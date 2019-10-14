«Открыла глаза после ДТП и оказалась в аду»

Евгения Сметанина , ставшая в 2017 году первой вице-мисс конкурса «Краса России», попала в тяжелейшее ДТП. Об этом рассказала РИА Новости сама девушка.

«Состояние у меня плохое, в легком трубка, переломано все тело. Меня надо буквально «собрать». Голова, лицо, разрыв легких, раздробление плеча с вывихом и смещением, повреждены органы, сломаны обе ключицы и пальцы на правой руке, зажат нерв, перелом ног… Из машины мое тело доставали неизвестные люди, думали, что уже мертва. На земле я пролежала минут сорок и была в реанимации около восьми часов. Открыла глаза после ДТП и оказалась в аду», — сообщила Сметанина.

Сейчас она находится в РНПЦ травматологии и ортопедии Минска. Сметанина уже перенесла две операции, в ближайший вторник будет еще одна — на правой ноге. После операций ее ждет курс реабилитации.

Авария произошла в Борисовском районе Минской области Белоруссии. Девушка, попала в ДТП еще 5 сентября, однако о нем не было известно, так как она находилась в слишком тяжелом состоянии.

Сметанина выехала из Москвы в Минск в качестве попутчика. Утром 5 сентября, когда хозяин машины буквально засыпал за рулем, автомобиль столкнулся с ехавшим навстречу тягачом МАН 440. Водитель остался невредим.

Евгения Сметанина в 2017-м стала первой вице-мисс конкурса «Краса России», а также победила в номинации «Мисс Огонь». По данным тамбовской прессы, Сметанина также побеждала в местных конкурсах красоты.