Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Открыла глаза после ДТП и оказалась в аду» 

Рамблер 38 минут назад
Евгения Сметанина, ставшая в 2017 году первой вице-мисс конкурса «Краса России», попала в тяжелейшее ДТП. Об этом рассказала РИА Новости сама девушка.
«Состояние у меня плохое, в легком трубка, переломано все тело. Меня надо буквально «собрать». Голова, лицо, разрыв легких, раздробление плеча с вывихом и смещением, повреждены органы, сломаны обе ключицы и пальцы на правой руке, зажат нерв, перелом ног… Из машины мое тело доставали неизвестные люди, думали, что уже мертва. На земле я пролежала минут сорок и была в реанимации около восьми часов. Открыла глаза после ДТП и оказалась в аду», — сообщила Сметанина.
Сейчас она находится в РНПЦ травматологии и ортопедии Минска. Сметанина уже перенесла две операции, в ближайший вторник будет еще одна — на правой ноге. После операций ее ждет курс реабилитации.
Авария произошла в Борисовском районе Минской области Белоруссии. Девушка, попала в ДТП еще 5 сентября, однако о нем не было известно, так как она находилась в слишком тяжелом состоянии.
Сметанина выехала из Москвы в Минск в качестве попутчика. Утром 5 сентября, когда хозяин машины буквально засыпал за рулем, автомобиль столкнулся с ехавшим навстречу тягачом МАН 440. Водитель остался невредим.
Евгения Сметанина в 2017-м стала первой вице-мисс конкурса «Краса России», а также победила в номинации «Мисс Огонь». По данным тамбовской прессы, Сметанина также побеждала в местных конкурсах красоты.
С ДТП в Москве борются новым способом
Комментарии8
ДТП , Фото , Евгения Сметанина , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мэр Абакана погиб в ДТП
Мэр Абакана погиб в ДТП1
Daimler отзывает дизельные автомобили Mercedes-Benz
Daimler отзывает дизельные автомобили Mercedes-Benz
Isuzu представила новый D-Max
Isuzu представила новый D-Max
На «АвтоВАЗе» поймали серийного похитителя ключей от Lada Granta
На «АвтоВАЗе» поймали серийного похитителя ключей от Lada Granta
GM представил нового конкурента Toyota Highlander
GM представил нового конкурента Toyota Highlander
Видео
Привычки вождения, которые разрушают автомобиль
08:55
Привычки вождения, которые разрушают автомобиль
Автоновости
В Подмосковье у самосвала на ходу отлетели колеса
00:23
В Подмосковье у самосвала на ходу отлетели колеса
ДТП
Движение затруднено на юге Москвы
00:27
Движение затруднено на юге Москвы
ДТП
Маск решил продавать Tesla с помощью крика козла
00:57
Маск решил продавать Tesla с помощью крика козла
Автоновости Другое
«АвтоВАЗ» выпустит новую модель автомобиля
01:08
«АвтоВАЗ» выпустит новую модель автомобиля
Автоновости
Авария с грузовиками попала на видео
00:08
Авария с грузовиками попала на видео
ДТП
ЧП под Новгородом: видео с места инцидента
00:37
ЧП под Новгородом: видео с места инцидента
ДТП
В Петербурге автокран упал в реку
00:18
В Петербурге автокран упал в реку
ДТП
«Руки тряслись»: в аптеке рассказали о состоянии Боярского
00:30
«Руки тряслись»: в аптеке рассказали о состоянии Боярского
ДТП
7-летний мальчик устроил ДТП на отцовском BMW
00:53
7-летний мальчик устроил ДТП на отцовском BMW
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение