Вылетела через лобовое стекло

В Мэриленде погибла бывшая «Мисс Пакистан», 32-летняя Заниб Навид. Об этом сообщает Daily Mail.

Навид ехала на своем « Мерседесе » в районе города Колледж Парк, не вписалась в поворот, врезалась в бордюр и оказалась на встречной полосе.

Женщина вылетела через лобовое стекло машины и скончалась на месте. Она была единственным человеком в автомобиле.

Заниб Навид родилась в пакистанском Лахоре, но еще в детстве приехала вместе с родителями в Канаду. Победительницей конкурса красоты она стала в 2012 году.

У Навид остались муж, родители и двое братьев.