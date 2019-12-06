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Вылетела через лобовое стекло 

Рамблер 2 часа назад
В Мэриленде погибла бывшая «Мисс Пакистан», 32-летняя Заниб Навид. Об этом сообщает Daily Mail.
Навид ехала на своем «Мерседесе» в районе города Колледж Парк, не вписалась в поворот, врезалась в бордюр и оказалась на встречной полосе.
Женщина вылетела через лобовое стекло машины и скончалась на месте. Она была единственным человеком в автомобиле.
Заниб Навид родилась в пакистанском Лахоре, но еще в детстве приехала вместе с родителями в Канаду. Победительницей конкурса красоты она стала в 2012 году.
У Навид остались муж, родители и двое братьев.
Видео дня. Тест-драйв в Петербурге: разбито 13 машин
Редактор:  Александр Котлеткин
Теги:
ДТП , Фото , Mercedes-Benz
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