Побоище под Владивостоком

В массовом ДТП под Владивостоком столкнулись более 50 автомобилей, 12 человек пострадали. Об этом сообщает Lenta.ru.

11 декабря в сети появилось видео с трассы Хабаровск — Владивосток — поселок Новый — Де-Фриз, на котором видно множество разбитых машин. Сначала сообщалось о 15 пострадавших автомобилях, сейчас количество превысило 50. В ГИБДД водителей попросили не выезжать на дороги, в связи со снежным циклоном.

По данным «КП», аварии, произошедшие еще с утра, до сих пор разбирают. Точное число участников массовых столкновений и одиночных ДТП на коварной трассе еще предстоит установить сотрудникам ГИБДД, которые работают на месте.

Как сообщает Риа Новости, у десяти пострадавших обнаружены легкие травмы. Еще двое направлены в больницу, состояние одного из них оценивается как средней степени тяжести, второй — в тяжелом состоянии.