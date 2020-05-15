Сотни одним махом 

Плохие погодные условия могут превратить даже самую безопасную трассу в опасную ловушку для автомобилистов и привести к настоящему побоищу из сотен машин. Самые массовые автокатастрофы в истории в галерее Рамблера.

Самым массовым ДТП в истории считается авария на Шоссе Иммигрантов или Родовиа-душ-Имигрантеш в Бразилии. Эта дорога соединяет город Сан-Паулу с побережьем Атлантического океана. Своё название шоссе получило в память о том, что этим путём в Сан-Паулу впервые прибывали иммигранты. 15 сентября 2011 года на шоссе из-за сильного тумана столкнулись около 300 автомобилей, погиб 1 человек, 49 были ранены.

Еще одна крупная авария произошла 19 июля 2009 года в Германии. 259 автомобилей столкнулись на автобане А2 неподалеку от города Брауншвейг в нижней Саксонии. Столкновения продолжались несколько часов после того, как сразу несколько водителей потеряли управление из-за сильного ливня. Общая протяженность аварии составила 30 километров. В автокатастрофе пострадали десятки человек.

20 марта 2008 года во время сильного снегопада 231 автомобиль столкнулся на шоссе D-1 в Чехии в крае Высочина. В аварии пострадали 33 человека.

5 сентября 2013 года более 60 человек пострадали в массовой аварии в Великобритании. Как рассказал журналистам один из очевидцев, столкновения автомобилей продолжались в течение 10 минут из-за сильного тумана на шоссе A249.

20 февраля 2020 года в массовом ДТП в Канаде столкнулись 200 машин. В аварии пострадали около 70 человек, 2 человека, которые оказались заблокированы в своих автомобилях на несколько часов, погибли. Причиной ДТП стала плохая видимость. Кроме того, произошел разлив топлива.

11 декабря 2019 года в массовом ДТП под Владивостоком из-за сильного снегопада столкнулись более 50 автомобилей. Видео с трассы Хабаровск — Владивосток — поселок Новый — Де-Фриз, на котором видно множество разбитых машин появилось в соцсетях. У десяти пострадавших обнаружены легкие травмы. Еще двое были направлены в больницу.