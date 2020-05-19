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«Попочка на месте, стерлась, но немного» 

Александр Котлеткин 47 минут назад
Байкерша Ангелина, попавшая в ДТП на скорости 190 км в час, отделалась ожогами и синяками. Девушка выложила «сторис» в Instagram, где показала травмы.
«Попочка на месте, стерлась, но немного», — подписала девушка фотографию.
Ранее в интернете появилось видео, снятое камерой на шлеме мотоциклистки. Авария случилась накануне в Адлере. Ролик стал вирусным в сети. О ДТП написали даже западные СМИ. По словам девушки, шансов выжить у нее было немного.
«Я попала в ужасную аварию… В этой аварии почти не было шансов выжить, но мне очень повезло… Никаких переломов, но все в рваных ранах…», — пожаловалась Ангелина.
Девушка-мотоциклистка устроила на трассе гонки с попутным автомобилем. Вначале она вырвалась вперед, однако затем начала побеждать иномарка.
Тогда байкерша решила увеличить скорость до 190 км. Через мгновение пилот потеряла управление, мотоцикл затрясло, и девушка упала на дорогу. Этот момент также зафиксировала камера.
«Всё нормально?» — спрашивает подбежавший мужчина.
«Болит всё!» — жалуется лежащая на земле гонщица и просит вызвать скорую.
Приехавшие медики выяснили, что серьезных травм у неё нет, мотоциклистка избежала переломов.
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ДТП , Фото
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