Мотоцикл становится популярным среди девушек видом транспорта. Многие байкерши успешно ведут свои блоги в соцсетях, а за их жизнью следят тысячи подписчиков. Девушки выкладывают в сеть видео трюков на полной скорости и гонки с другими водителями. Очень часто погоня за популярностью приводит к трагедиям.

40-летняя мотоциклистка из Владивостока Ольга Пронина , известная в Instagram под псевдонимом Моника, прославилась в сети эффектными трюками на мотоцикле. Байкерша любила риск и часто ездила без экипировки.

31 июля 2017 года она каталась на своем новом байке BMW S1000 RR по трассе Седанка — Патрокл. В какой-то момент Пронина не справилась с управлением, мотоцикл занесло и бросило на ограждение. От сильнейшего удара байк разорвало на части, которые разлетелись по всей дороге. Ольга Пронина погибла.

Ольгу Петрову называли самой сексуальной мотоблогершей. Она вела страницу в Instagram, на которую были подписаны 65 тысяч человек.

13 октября 2018, закрывая мотосезон, она ехала на большой скорости по трассе. На пересечении Рублево-Успенского и Красногорского шоссе у поселка Раздоры девушка врезалась в автомобиль, который ехал перед ней. Водитель Volvo притормозил у перекрестка с мигающим желтым и начал поворачивать вправо.

Мотоциклистка не заметила маневр и врезалась в дверь машины. Девушка скончалась до приезда скорой помощи. Мотоцикл ей подарили в апреле 2017 года.

21 октября 2019 года украинская Instagram-модель Елена Кузавова погибла в ДТП недалеко от Киева. Женщина ехала на мотоцикле по Гомельскому шоссе, когда один из автомобилей решил внезапно развернуться посреди дороги. Мотоциклистка скончалась в больнице, куда ее успели доставить с места аварии. Обломки мотоцикла и автомобиля были разбросаны по всей трассе.

Знакомые утверждали, что Кузавова всегда ездила медленно и осторожно.

41-летняя Елена Кузавова была известна в сети как Kuzavini. Она увлекалась мотоциклами. На ее страницу в Instagram было подписано более 70.000 пользователей.