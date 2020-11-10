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Гонки с полицией закончились трагедией 

Александр Котлеткин 5 часов назад
22-летняя мотоблогерша из Бразилии Аманда Матурана разбилась в аварии через неделю после приобретения нового мотоцикла. Об этом сообщает Lenta.ru.
Трагедия произошла во время нелегальных гонок на мотоциклах, в которых участвовала девушка. Она осветила это событие в Instagram, и неизвестные вызвали полицию. Матурана превысила скорость, пытаясь сбежать от полиции, и потеряла управление.
Сначала полицейские потеряли блогершу из вида, но затем получили сообщение об аварии с участием мотоцикла. Девушка скончалась на месте аварии, получив несовместимые с жизнью травмы головы, груди и шеи.
Аманда Матурана вела популярные блоги на Youtube и в Instagram.
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