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Смертельное ДТП в Москве 

Александр Котлеткин 54 минуты назад
Автомобиль сбил пешеходов в Москве. Об этом сообщает телеграм-канал «112».
ДТП произошло на улице Маршала Бирюзова, Северо-Западный административный округ. Внедорожник сбил трех человек. Один из них скончался, остальные, в том числе ребенок, пострадали.
Очевидец аварии рассказал телеканалу «Москва 24», что на пересечении улиц Маршала Бирюзова и Маршала Соколовского столкнулись внедорожники «Ауди» и «Ниссан». В результате ДТП один из автомобилей вылетел на тротуар и сбил пешеходов, погиб мужчина, а пострадавшим ребенком занимаются врачи.
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ДТП , Фото , Nissan , Audi
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