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Автомобиль сбил пешеходов в Москве. Об этом сообщает телеграм-канал «112».

ДТП произошло на улице Маршала Бирюзова, Северо-Западный административный округ. Внедорожник сбил трех человек. Один из них скончался, остальные, в том числе ребенок, пострадали.