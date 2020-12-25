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Причиной ДТП с 4 погибшими стала ошибка водителя 

Александр Котлеткин 6 часов назад
Автобус на рейсе «Москва-Волгоград» сошел с трассы Р-22 Скопинского района Рязанской области около 3.00 мск 25 декабря. По данным полиции, при аварии погибли четыре человека, включая управлявшего транспортом. Еще 12 человек пострадали, из них трое в тяжелом состоянии.

«Предварительно — водитель не справился с управлением. Количество погибших выросло до четырех человек. Под автобусом тело еще одного обнаружено», — приводит РИА Новости слова представителя МВД.

По данным транспортной компании «Диана тур», которая организовала рейс, водитель автобуса проходил перед выездом медобследование, и не был уставшим.

«Водитель прошел медобследование перед выходом на рейс. Автобус был технически исправен, выходил с автовокзала», — сказал глава компании Налча Махир.

В момент аварии в автобусе находились 26 человек. По факту ДТП проводится проверка, на месте работают сотрудники ГИБДД и следователи.
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ДТП , Фото , ГИБДД , МВД , РИА Новости
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