Автобус на рейсе «Москва-Волгоград» сошел с трассы Р-22 Скопинского района Рязанской области около 3.00 мск 25 декабря. По данным полиции, при аварии погибли четыре человека, включая управлявшего транспортом. Еще 12 человек пострадали, из них трое в тяжелом состоянии.
«Предварительно — водитель не справился с управлением. Количество погибших выросло до четырех человек. Под автобусом тело еще одного обнаружено», — приводит РИА Новости слова представителя МВД.
По данным транспортной компании «Диана тур», которая организовала рейс, водитель автобуса проходил перед выездом медобследование, и не был уставшим.
«Водитель прошел медобследование перед выходом на рейс. Автобус был технически исправен, выходил с автовокзала», — сказал глава компании Налча Махир.
В момент аварии в автобусе находились 26 человек. По факту ДТП проводится проверка, на месте работают сотрудники ГИБДД и следователи.