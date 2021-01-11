1/6 На Новорижском шоссе произошла авария с участием грузовика и колонны военных автобусов, погибли люди. Соцсети Фото:

Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу

2/6 «В Красногорске на федеральной трассе М-9 «Балтия» на повороте на деревню Глухово столкнулись четыре военных автобуса и грузовик», — сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона. Соцсети Фото:

3/6 Как сообщает телеграм-канал «Подъем», в результате ДТП четыре человека погибли и десять получили ранения. Телеграм-канал Mash Фото:

4/6 По имеющейся информации, водитель грузовика не успел затормозить и въехал в середину колонны из четырех ПАЗов. Телеграм-канал Mash Фото:

5/6 Из-за аварии на шоссе образовалась огромная пробка. На месте работают экстренные службы. Для помощи пострадавшим привлекли санитарную авиацию. Соцсети Фото:

Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу