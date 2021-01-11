На Новорижском шоссе произошла авария с участием грузовика и колонны военных автобусов, погибли люди.
«В Красногорске на федеральной трассе М-9 «Балтия» на повороте на деревню Глухово столкнулись четыре военных автобуса и грузовик», — сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Как сообщает телеграм-канал «Подъем», в результате ДТП четыре человека погибли и десять получили ранения.
По имеющейся информации, водитель грузовика не успел затормозить и въехал в середину колонны из четырех ПАЗов. Из-за аварии на шоссе образовалась огромная пробка. На месте работают экстренные службы. Для помощи пострадавшим привлекли санитарную авиацию.