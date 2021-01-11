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Самосвал снес колонну автобусов с военными в Подмосковье 

Александр Котлеткин 1 час назад
На Новорижском шоссе произошла авария с участием грузовика и колонны военных автобусов, погибли люди.
На Новорижском шоссе произошла авария с участием грузовика и колонны военных автобусов, погибли люди.
1/6  На Новорижском шоссе произошла авария с участием грузовика и колонны военных автобусов, погибли люди.
Фото: Соцсети
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«В Красногорске на федеральной трассе М-9 «Балтия» на повороте на деревню Глухово столкнулись четыре военных автобуса и грузовик», — сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
2/6  «В Красногорске на федеральной трассе М-9 «Балтия» на повороте на деревню Глухово столкнулись четыре военных автобуса и грузовик», — сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Фото: Соцсети
Как сообщает телеграм-канал «Подъем», в результате ДТП четыре человека погибли и десять получили ранения.
3/6  Как сообщает телеграм-канал «Подъем», в результате ДТП четыре человека погибли и десять получили ранения.
Фото: Телеграм-канал Mash
По имеющейся информации, водитель грузовика не успел затормозить и въехал в середину колонны из четырех ПАЗов.
4/6  По имеющейся информации, водитель грузовика не успел затормозить и въехал в середину колонны из четырех ПАЗов.
Фото: Телеграм-канал Mash
Из-за аварии на шоссе образовалась огромная пробка. На месте работают экстренные службы. Для помощи пострадавшим привлекли санитарную авиацию.
5/6  Из-за аварии на шоссе образовалась огромная пробка. На месте работают экстренные службы. Для помощи пострадавшим привлекли санитарную авиацию.
Фото: Соцсети
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Минобороны сообщает, что водитель самосвала не справился с управлением и не успел затормозить перед колонной Минобороны.
6/6  Минобороны сообщает, что водитель самосвала не справился с управлением и не успел затормозить перед колонной Минобороны.
Фото: Соцсети
На Новорижском шоссе произошла авария с участием грузовика и колонны военных автобусов, погибли люди.
«В Красногорске на федеральной трассе М-9 «Балтия» на повороте на деревню Глухово столкнулись четыре военных автобуса и грузовик», — сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Как сообщает телеграм-канал «Подъем», в результате ДТП четыре человека погибли и десять получили ранения.
По имеющейся информации, водитель грузовика не успел затормозить и въехал в середину колонны из четырех ПАЗов. Из-за аварии на шоссе образовалась огромная пробка. На месте работают экстренные службы. Для помощи пострадавшим привлекли санитарную авиацию.
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ДТП , Фото , РИА Новости
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