Водитель грузовика, протаранивший такси в Москве, рассказал в суде, что уснул за рулем. Об этом сообщается в Telegram-канале «Прокуратура Москвы». Мужчина пояснил, что употреблял спиртные напитки в ночь накануне происшествия, посещая вместе со своим другом увеселительное заведение.

«Утром, выезжая на маршрут, он чувствовал себя уставшим и хотел спать, исправность транспортного средства он проверял. Со слов обвиняемого, проезжая по ул. 1905 года он уснул, а проснулся от сильного удара», — говорится в сообщении ведомства.

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По словам водителя, совершив аварию, он испугался и покинул место ДТП. После этого он поднялся на чердак расположенного недалеко дома и ходил по дворам вплоть до задержания сотрудниками полиции. Ранее предполагалось, что причиной ДТП мог стать отказ тормозов.

В Москве автомобиль такси раздавило между грузовиком и автобусом, сообщает Telegram-канал «Московские новости». Видео очевидцев с места ДТП появилось в соцсетях.

Сообщается, что авария произошла на улице 1905 года. На записи видно, что автомобиль такси полностью уничтожен и зажат между автобусом и самосвалом.

По предварительным данным, водитель такси погиб, уточняет РЕН ТВ.

Водитель грузовика, врезавшегося в такси и вмявшего машину в автобус на улице 1905 года в Москве, задержан. Об этом сообщает прокуратура столицы в своем Telegram-канале.

«27-летний виновник ДТП на ул. 1905 года задержан», — говорится в сообщении.

Момент смертельного ДТП с такси в центре Москвы попал на камеры. Как сообщили в Госавтоинспекции, столкнулись грузовик, автобус и такси.

ДТП произошло на улице 1905 года. На данный момент известно о двух погибших - жертвами аварии стали таксист и его пассажир.

Смертельная авария в центре Москвы на улице 1905 года могла произойти из-за отказа тормозов у грузовика. Предварительную причину трагедии с такси, в которой погибли два человека, озвучили в правоохранительных органах. Очевидцы же рассказывают, что грохот от столкновения самосвала с легковушкой был слышен даже в подземке. При этом они отмечают, что не было звука скрежета тормозов. Видели свидетели и побег водителя грузовика.

Личность мужчины уже установили. Им оказался 27-летний гражданин Белоруссии Вячеслав Пивовар. По неофициальной информации, водительское удостоверение он получил меньше года назад. За это время мужчина уже успел собрать больше сотни штрафов, а на грузовике «висит» три ДТП. По неподтвержденным данным, он устроился водителем к индивидуальному предпринимателю и занимался перевозкой грузов. Владелец, на которого оформлен самосвал, отказался давать какие-либо комментарии.

Известно также, что сегодня водитель, который совершил наезд, не должен был ехать в рейс. Почему он сел за руль выяснят следователи. После поисков, которые длились весь день, мужчину задержали.

«Полицейские в ходе проведения комплекса мероприятий задержали гражданина и доставили в территориальное подразделение органов внутренних дел. На месте дорожной аварии сотрудниками Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы собран весь необходимый материал. Обстоятельства произошедшего устанавливаются», - сообщил начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД РФ по Москве Владимир Васенин.

Погибшим водителем легкового автомобиля оказался 30-летний мужчина. Коллеги из сервиса такси уже выразили свои соболезнования семье. Родственники таксиста почти сразу же прибыли на место ДТП.

Пассажиркой, по предварительным данным, была 34-летняя женщина. В это роковое утро она торопилась на работу - была церемониймейстером в крематории, а еще водила экскурсии по Ваганьковскому кладбищу.

«Она умела поддерживать людей, которые приходили на кладбище скорбеть по своим близким. Она находила слова поддержки. Она была счастливым человеком, у которого хобби переросло в работу», - вспоминают коллеги погибшей.

Таганский суд Москвы арестовал на два месяца 27-летнего гражданина Беларуси Вячеслава Пивовара, участника смертельного ДТП на улице 1905 года. Об этом в четверг, 3 ноября, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Мужчина будет находиться в СИЗО до 2 января. Ему предъявлено обвинение по статье 264 («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, сопряженное с оставлением места ДТП, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц») УК РФ.

Обвиняемый рассказал, что в ночь на 2 ноября выпивал с другом в заведении. Утром, когда он сел за руль, то устал и очень хотел спать, но исправность транспорта проверил. Затем, проезжая улицу 1905 года, фигурант уснул и очнулся от сильного удара. Когда он обнаружил, что врезался в такси и автобус, то испугался и сбежал с места происшествия на чердак жилого дома. Потом он вышел во двор и ходил там, пока полицейские его не задержали, уточнили «Ленте.ру» в прокуратуре Москвы.

Водитель самосвала Вячеслав Пивовар, раздавивший накануне автомобиль такси в центре Москвы, попросил в суде прощения. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я искренне каюсь перед всеми за свои деяния, прошу перед Богом простить меня. Я хочу покаяться перед всеми родными за свои деяния, я не хотел этого», — приводит агентство слова Пивовара.

Отец рассказал о таксисте из Нижегородской области, который погиб в ДТП с грузовиком в Москве. Об этом сообщает телеканал «360». Нижегородец управлял небольшим собственным бизнесом в Москве. Водителем такси он начал подрабатывать недавно, так как бизнес перестал приносить достаточный доход.

В Москве погибший нижегородец прожил последние 15 лет, его отец переехал в столицу только пару лет назад.

«Как водитель мой сын был очень хороший, а как человек — просто изумительный парень, добродушный, таких людей очень мало. Он был предпринимателем, занимался продажей аксессуаров для телефонов. У него была точка, но дела шли не слишком хорошо», — поделился отец погибшего.

Мужчина сожалеет, что не успел пообщаться с сыном накануне трагедии. Последний раз они разговаривали вечером 1 ноября.

Мужчине, который устроил смертельное ДТП в центре Москвы на улице 1905 года и сбежал с места происшествия, может грозить до 15 лет лишения свободы. Об этом заявил кандидат юридических наук, старший преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Игорь Семеновский в разговоре с NEWS.ru.

По его словам, водителю грузовика будет предъявлено обвинение по статье 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств), причем сразу с квалифицированным составом преступления. Семеновский отметил, что речь идет о части 6 статьи 264, когда лицо, управлявшее транспортным средством, нарушило ПДД, при этом нарушение повлекло по неосторожности смерть двух или более лиц, и также преступление еще сопряжено с оставлением места его совершения.