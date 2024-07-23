«Я поехала дальше»: погибла самая красивая байкерша России

Самая красивая байкерша России Татьяна Озолина «МотоТаня» погибла в Турции. По данным СМИ, девушка разбилась в районе Милас Муглы, передвигаясь в компании двух мотоциклистов.

Позже стало известно, что мотоцикл Озолиной столкнулся с мотоциклом турецкого байкера и блогера Онур Обута. Он также получил травмы и попал в больницу.

Свой первый байк «МотоТаня» приобрела в 2014 году. Девушка стала активно вести соцсети и уже в конце следующего года стала известным блогером не только в России, но и за рубежом. В 2020 году СМИ назвали ее самой популярной мотоциклисткой в мире. На сегодняшний день число поклонников Озолиной на Youtube приблизилось к отметке 2 миллиона человек.

Последний пост в социальных сетях «МотоТаня» опубликовала 4 дня назад. Байкерша рассказала, что отправляется в новое зарубежное путешествие.

«Поэтому я поехала дальше. Покорять прекрасную, жаркую и гостеприимную Турцию», — написала россиянка.



Какой была Татьяна Озолина «МотоТаня» — в галерее «Рамблера».