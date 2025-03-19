Не для протокола: Верховный суд лишил «прав» любителя погонять на багги по деревне

Гражданина, замеченного на управлении китайским багги, лишили водительских «прав» за отказ от медосвидетельствования. ВС поддержал решение нижестоящих судов, несмотря на неоднозначную доказательную базу.

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Эпизод, ставший предметом рассмотрения Верховного Суда, произошёл 28 мая 2023 года в станице Милютинской Ростовской области. В 16.30 наряд ДПС обнаружил на улице Красноармейской едущий двухместный багги модели KTA K7X. Это такая маленькая китайская машинка для развлекательной езды по пересеченной местности. Для движения по дорогам общего пользования она не допущена.

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Судя по всему, полицейские попытались остановить багги, однако по каким-то причинам не смогли. Скорее всего, пилоту «китайчонка» удалось уйти от преследования. Однако примерно через час — в 17:43 — полицейские обнаружили багги в нескольких кварталах от места первой встречи — около дома 51 по улице Комсомольская. Там же находился и его владелец, Петров Юрий Александрович. Сотрудники ГИБДД сочли, что машинкой управлял он и предложили ему пройти проверку на предмет опьянения.

Show must go on

Для начала г-н Петров сообщил сотрудникам ДПС, что он давеча не управлял своим KTA K7X и, следовательно, ему не нужно проходить медосвидетельствование. Полицейские настаивали.

Тогда Петров потребовал от них предъявить видеодоказательство того, что именно он сидел за рулем багги около часа назад. Таких кадров в распоряжении сотрудников ГАИ, разумеется, не было, но они все равно желали «продуть» Юрия Петрова.

О накале страстей, разыгравшихся в тот вечер на Комсомольской улице станицы Милютинской можно составить представление даже читая казённые фразы постановления ВС:

«Как усматривается из материалов дела, в числе которых видеозапись, Петров Ю.А. …неоднократно указывает сотрудникам ДПС на имеющееся у него воинское звание «генерал», сравнивая это звание с имеющимися у сотрудников ДПС специальными званиями. Уклоняется от конкретных ответов на поставленные сотрудником полиции вопросы. Выставляет требование сначала предоставить ему техническое средство измерения и документацию на него, не выразив при этом согласие на прохождение освидетельствования на состояние алкогольного опьянения. Осуществляет телефонный звонок с требованием оказать содействие в прекращении проводимых в его отношении сотрудниками ДПС процедур. Неоднократно меняет своё мнение о прохождении предусмотренных законодателем процедур. При этом письменное согласие на прохождение медицинского освидетельствования на состояние опьянения не выразил, подписать оформленные сотрудником ГИБДД процессуальные документы отказался».

Любопытные детали дела

Несмотря на все предпринятые Юрием Петровым усилия на месте оформления на него документов, 28 июля 2023 года мировой судья Морозовского судебного района Ростовской области лишил гражданина «прав» на два года и приговорил к 30 тысячам рублей штрафа – по части 1 статьи 12.26 КоАП за отказ от медосвидетельствования.

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Любопытно, что в процессе обжалования судья Морозовского райсуда Ростовской области признал незаконными и исключил из дела объяснение начальника отделения ГИБДД «Морозовский» от 20 июля 2023 года и протокол задержания транспортного средства (багги KTA K7X) от 28 мая 2023 года, составленный инспектором ДПС ОГИБДД МО MB РФ «Морозовский».

Верховный Суд по этому поводу заявил, что протокол об административном правонарушении наделён «статусом процессуального документа, без которого невозможно осуществление производства по делу». Но это обстоятельство «не свидетельствует о придании протоколу преимущественного доказательственного значения для установления наличия или отсутствия события административного правонарушения».

То есть суд вполне может обойтись и без протокола по факту правонарушения — если у него есть другие достоверные источники информации о случившемся!

Что в итоге?

Оценивая события, произошедшие 28 мая 2023 года в станице Милютинской, можно с большой долей уверенности сказать, что все их участники оказались «хороши».

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Населённый пункт этот не особо большой, все всех знают в лицо и наверняка ДПСники чётко опознали пилота пролетевшего мимо них багги. А гражданин Петров, не будучи пьяным, вряд ли бы отказался от медосвидетельствования.

И сотрудники полиции оказались на высоте. Они умудрились «накосячить» в протоколе, пытаясь хоть как-то привлечь к ответственности земляка, гоняющего в пьяном виде по улицам населённого пункта.

Видимо, этот пазл сложился не только у местного «мирового», но и у Верховного Суда. Поэтому не стоит удивляться, что лишение «прав» для «генерала» Петрова Юрия Александровича ВС оставил в силе.