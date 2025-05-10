Как восстановить водительские права: пошаговое руководство при утере

В случае утраты прав важно понимать, какие шаги нужно предпринять для переоформления, сколько времени это займёт и какие проблемы могут возникнуть.

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Наше подробное руководство поможет быстро восстановить утерянные или повреждённые водительские права.

Как восстановить потерянное удостоверение

Шаг 1. Заявление в полицию

Причин, по которым водитель может остаться без документов, позволяющих управлять транспортным средством, несколько — начиная с лишения прав и заканчивая их потерей. В случае лишения прав, которое может последовать не только за нарушения ПДД, но и за долги (по решению судебных приставов), нужно дождаться срока, когда права будут восстановлены.

В тех случаях, когда у автовладельца нет проблем с законом и долгами, речь может идти о потере или краже прав, а также их порче. Как восстановить водительское удостоверение (ВУ) в этом случае?

Если документ был украден или потерян, в первую очередь нужно обратиться в полицию. Главное — придерживаться определённого алгоритма действий. Во-первых, стоит написать заявление в полицию, если документ был украден или потерян. Это поможет избежать ответственности за любые действия, совершённые злоумышленниками с использованием вашего удостоверения. Подать такое заявление нужно сразу же — в день утери или, в крайнем случае, на следующий.

© Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

Шаг 2. Заявление о восстановлении прав

Второй шаг — подать заявление о восстановлении водительских прав. Существует обязательный пакет, который необходим для замены водительского удостоверения.

В него входят:

Заявление, составленное по установленному образцу. Содержит информацию о том, что заявитель хочет восстановить свои права, которые были утрачены, украдены или повреждены.

Документ, удостоверяющий личность, например, паспорт, заявителя.

Если документ поврежден, нужно предоставить его испорченную версию.

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Документ, подтверждающий льготу на уплату госпошлины за восстановление утерянных прав.

Сколько времени занимает восстановление прав

Чтобы восстановить потерянные водительские права, нужно обратиться в ГИБДД, МФЦ или оформить заявление через портал «Госуслуги». В Госавтоинспекции новые права выдадут в тот же день, через МФЦ восстановление документа займёт одну-две недели, после подачи заявления на сайте госуслуг водительское удостоверение выдадут в территориальном отделении ГИБДД в установленные сроки.

Сколько стоит восстановить права

Проще всего подать заявление через личный кабинет на сайте госуслуг — это делается в разделе «Получение или замена водительского удостоверения».

«Обязательное условие для восстановления водительского документа при утере, краже или порче — оплата госпошлины в размере 2000 рублей», — отмечают эксперты.

Если речь идет о замене ВУ не национального образца, а международного, то пошлина составит 1600 рублей. При подаче заявления также может понадобиться справка о медосмотре — это нужно в случае, если хочется оформить права на 10 лет, а не на срок действия старых документов.

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Что такое цифровые права и зачем они нужны

С марта 2019 года в России существует электронная альтернатива физическому документу — цифровые права. Это индивидуальный QR-код, который можно предъявить сотруднику ГИБДД. Они могут считаться полноценной заменой прав, но действует это правило не всегда. Водитель имеет право пользоваться цифровыми правами, оформленными до утраты основных документов, однако рекомендуется оперативно восстановить основные права во избежание возможных недоразумений.

Действие цифровых прав, скажем так, ограничено. Автоинспектор проверит документ с помощью планшета, но в случае отсутствия сети это будет невозможно. Поэтому в качестве дублирующего документа иметь при себе пластиковые водительские права необходимо.

Если до утраты прав автомобилист оформил цифровые права, он имеет право их использовать в качестве временной альтернативы до восстановления основного удостоверения. Однако сотрудник ДПС имеет право попросить автомобилиста предъявить оригинал документа и выписать штраф в случае его отсутствия.

Что будет, если сесть за руль без прав

Общий ответ — штраф за административное правонарушение. Реальная сумма зависит от того, по каким причинам водитель оказался за рулём без документа. Управление ТС водителем, вообще не имеющим прав, карается штрафом в размере от пяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей.

Если водитель ранее был лишен прав, накажут серьезнее — штрафом в 30 тысяч рублей, административным арестом или обязательными работами. Если права были просрочены, то придётся заплатить от 5000 рублей.

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Выдача дубликата прав взамен утерянных также не гарантирует, что автовладелец не получит штраф: при выдаче дубликата данные потерянного документа удаляются из базы ГИБДД. При проверке сотрудник ГИБДД может выписать штраф за отсутствие прав в размере от 5 до 15 тысяч рублей согласно статье 12.7 КоАП РФ. Поэтому стоит быстро восстановить водительское удостоверение — в отделении ГИБДД это можно сделать за один день.

© Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

Что делать, если нашёл старые права

Иногда бывает и так, что потерянный документ спустя какое-то время находится — и если автолюбитель, обнаружив пропажу, действовал быстро, у него на руках окажутся сразу два комплекта прав. Что делать в этом случае? Строго говоря, старый документ теперь можно просто выбросить: по закону он уже недействителен. После восстановления водительского удостоверения старый документ аннулируется и больше не может быть использован.

Существует устойчивое заблуждение, что старые права нужно отнести в ГИБДД — но это не так. Как указывается на сайте Госуслуг, сдавать в госавтоинспекцию ничего не нужно, достаточно избавиться от недействительного документа. При этом, чтобы исключить возможность злоупотреблений со стороны мошенников, которые в теории могут найти выброшенный документ и воспользоваться им в своих целях, эксперты рекомендуют не выбрасывать, а уничтожить старые права.

Бывает и так, что права найдены в момент, когда автовладелец только запустил процесс восстановления документа. Если права найдены в процессе восстановления, можно отозвать заявление и продолжать пользоваться прежним документом. Если заявление подавалось на «Госуслугах», для этого даже не придётся выходить из дома — достаточно будет зайти в личный кабинет, найти во вкладке «Заявления» нужное и нажать на кнопку «Отменить».

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Что ещё нужно знать

Если права не украдены, не потеряны и не испорчены, а всего лишь просрочены — можно не волноваться: в конце 2023 года стало известно, что правительство продлило срок действия водительских удостоверений, истекающих в 2024 и 2025 годах. Никаких действий от водителя не требуется: сроки действия продлеваются автоматически.