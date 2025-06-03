Верховный суд прекратил уголовное дело девушки, сбившей мотоциклиста

После ДТП, в котором серьёзно пострадали люди, водитель-виновник, как правило, становится фигурантом уголовного дела по статье 264 УК РФ. И в итоге получает судимость. Однако и в этом правиле могут быть исключения. Изучаем случай, когда Верховный суд закрыл уголовное дело водителя-аварийщика.

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Предметом внимания Судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда стало дело Анны Быстровой. Почти два года назад, около полудня 28 августа 2023 года в Хостинском районе Сочи она выезжала на трассу «Джубга-Сочи». Перестраиваясь с полосы разгона на основную проезжую часть, она не заметила ехавшего там мотоциклиста по фамилии Поляков. Произошло столкновение, в результате которого байкер покалечился.

В ходе расследования дела по факту ДТП вред, нанесённый его здоровью автомобилисткой, был признан тяжким. На этом основании было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ: нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, санкция — до двух лет лишения свободы с лишением прав на три года.

Что сказали суды

Уголовное дело Быстровой рассматривалось в Хостинском районном суде города Сочи. Приговор девушке был вынесен 5 февраля 2024 года. Согласно ему, гражданка получила в качестве наказания один год ограничения свободы и лишение прав на три года.

Характерно, что в ходе заседаний суда первой инстанции пострадавший байкер попросил освободить сбившую его водительницу от наказания, поскольку он не имеет к ней претензий: Быстрова выплатила мотоциклисту 500 000 рублей и извинилась перед ним. Однако судья не принял во внимание просьбу пострадавшей стороны и всё равно наказал водительницу.

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На сторону Хостинского райсуда встали и вышестоящие судебные инстанции, куда Анна Быстрова обратилась с требованием отменить приговор. В решении апелляционного суда по её жалобе отдельно отмечено, что «…само по себе возмещение морального вреда никоим образом не может устранить наступившие последствия, снизить степень общественной опасности содеянного … либо иным образом свидетельствовать о заглаживании причинённого вреда».

Кроме того, суд указал, что отмена приговора означает, что ей должны вернуть её водительское удостоверение. А это приведет к тому, что «Быстрова не будет лишена возможности управлять автомобилем, подвергая опасности других участников дорожного движения».

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Позиция Верховного суда

Коллегия ВС по уголовным делам, в свою очередь, тоже изучила кейс Анны Быстровой и не согласилась с выводами нижестоящих судов.

По мнению ВС, последние не учли, что статья 76 УК РФ допускает освобождение от уголовной ответственности человека, впервые совершившего преступление небольшой или средней тяжести, если он примирился с потерпевшим и загладил причинённый вред.

Коллегия сослалась также на материалы постановления Пленума Верховного суда РФ от 27 июня 2013 года. В них указано, что под заглаживанием вреда следует понимать «возмещение ущерба, а также иные меры, направленные на восстановление нарушенных в результате преступления прав и законных интересов потерпевшего, в частности, денежная компенсация морального вреда, оказание какой-либо помощи потерпевшему, принесение ему извинений». Причём в данном случае способы заглаживания вреда и размер его возмещения определяются самим потерпевшим.

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Таким образом, ВС пришёл к выводу, что «фактические обстоятельства дела в совокупности с данными о личности Быстровой А.Н. дают основания для её освобождения от уголовной ответственности, предусмотренных статьей 76 УК, свидетельствуют о значительном снижении степени общественной опасности совершённого Быстровой преступления, и позволяют сделать вывод о возможности её исправления без привлечения к уголовной ответственности».

В итоге Судебная коллегия отменила все предыдущие решения нижестоящих судов по делу автомобилистки Быстровой и прекратила уголовное дело — в связи с её примирением с потерпевшим Поляковым.

Вывод:

От ДТП не застрахован ни один водитель. И если вы (не дай Бог!) станете виновником аварии с пострадавшим человеком, нужно постараться возместить ему нанесённый ущерб. Скорее всего — через выплату крупной денежной суммы, которая бы удовлетворила пострадавшего. Это нужно, чтобы он официально заявил в суде об отсутствии претензий и подтвердил факт примирения сторон. Только в этом случае виновник первого в своей жизни ДТП с пострадавшим человеком имеет шанс избежать уголовного наказания и лишения прав.