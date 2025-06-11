Какие неприятности поджидают владельцев и водителей питбайков

В тёплое время во многих регионах страны на дорогах в достаточно большом количестве появляются питбайки. Пилотируют их преимущественно подростки, попадая при этом в аварии и создавая проблемы для других участников движения. Подробно рассказываем о питбайках и правовых аспектах владения ими.

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В последнее время питбайки стали особенно популярны у подростков и молодых людей. С приходом тепла в некоторых городах страны дня не проходит без ДТП с участием питбайка.

С технической точки зрения питбайк — это небольшой мопед, управлять которым легко может обучиться даже ребенок. Существуют модели питбайков, подходящие для управления даже детьми 6–7 лет! На более крупных мопедах этого типа с удовольствием гоняют детишки постарше и подростки.

Откуда взялись питбайки

Считается, что питбайки как класс мототехники впервые родились в середине прошлого века на гоночных трассах в США. Их использовали для более быстрого перемещения по зоне пит-лейн (pit lane) — части трассы с примыкающими к ней боксами команд. Поначалу это были кустарные мопеды с самодельной рамой, велосипедными колёсами и маленьким двухтактным моторчиком воздушного охлаждения.

Довольно быстро эти «микробайки» завоевали популярность у любителей мотогонок. Настолько, что на питбайках стали проводить самые настоящие кольцевые гонки и соревнования по мотокроссу. В России питбайки появились далеко не вчера. Однако серьёзной популярности они достигли лишь сравнительно недавно.

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Какие питбайки распространены в России

Подавляющее большинство представленных на нашем рынке мопедов этого класса — китайского происхождения. Самые маленькие «питы», предназначенные для совсем юных мотоциклистов 6–7 лет, оснащаются моторами объёмом в 50 кубических сантиметров и мощностью 2–4 л.с. Самые мощные питбайки располагают двигателями порядка 150 кубиков и производительностью до 15–16 л.с.

Основная масса из предлагаемых сейчас на российском рынке питбайков — наиболее востребованные модели — оснащены моторами объёмом не менее 125 кубических сантиметров мощностью 8–10 л.с. и больше.

«Пит» — доступное транспортное средство. Имея в руках порядка 80 000 рублей уже можно приобрести более-менее мощный «пит». А со 150 000 рублями в кошельке можно рассматривать самые мощные топовые модели питбайков из числа представленных на рынке. Подержанные питбайки стоят существенно дешевле.

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Что такое питбайк с точки зрения закона

Формально питбайк считается спортинвентарем. Приобрести его может любой желающий без каких-либо ограничений.

Это обстоятельство, а также невысокая цена, сделали питбайки мечтой многих мальчишек. Какой пацан откажется от практически настоящего мотоцикла (но только маленького), для езды на котором не нужны права?!

И вот тут-то и кроется коварный правовой нюанс. На спортинвентаре нельзя ездить по дорогам общего пользования! Только по специально подготовленным трассам или где-нибудь в чистом поле. Даже по деревенской улице или по дорожкам садового товарищества на питбайке формально кататься запрещено. И уж тем более — выезжать на городские магистрали!

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Дело в том, что любое транспортное средство, официально допущенное для езды по дорогам общего пользования, должно как минимум иметь качественный головной свет, стопсигналы, поворотники, а его тормоза должны укладываться в нормативы и прочее, прочее, прочее…

Заниматься сертификацией питбайка смысла компаниям–поставщикам особого нет. Если привести его конструкцию в соответствие с существующими техническими требованиями, питбайк станет существенно дороже, чем сейчас, и не будет особо отличаться от обычного китайского мопеда.

Почему питбайк на самом деле — транспортное средство

В российских ПДД, в частности, сказано, что «мопед — двух- или трёхколесное механическое транспортное средство, … имеющее двигатель внутреннего сгорания с рабочим объёмом, не превышающим 50 куб. см». Практически все питбайки оснащаются моторами с рабочим объёмом 50 и более кубиков. Поэтому с точки зрения закона питбайк — транспортное средство.

Из этого факта вытекают следующие выводы:

Все ТС, выезжающие на дороги общего пользования, должны быть зарегистрированы. Автомобили — в ГИБДД, трактора — в Гостехнадзоре. Питбайк в этом смысле находится вне правового поля. Для управления мопедом-питбайком всё-таки нужно иметь водительское удостоверение — как минимум категории «М». Водителю питбайка должно быть не менее 16 лет. Поскольку «мопедные права» — ВУ категории «М» — можно получить только начиная с этого возраста.

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Когда водитель «пита» старше 16 лет

Поскольку речь идет о незарегистрированном транспортном средстве, по статье 12.1 КоАП водителю питбайка полагается штраф в размере 800 рублей.

Разумеется, питбайк невозможно застраховать по ОСАГО. За езду без полиса — ещё 800 рублей штрафа по статье 12.37 КоАП.

Питбайк не имеет допуска для эксплуатации на дорогах общего пользования. Значит, его пилоту положены ещё и 2000 рублей штрафа по статье 12.5 КоАП.

Если у водителя питбайка нет прав, ему оформят ещё и до 15 000 рублей штрафа по статье 12.7 КоАП за езду без водительского удостоверения.

Если права у питбайкера имеются, но он оказался нетрезв, ему грозит лишение ВУ на 1,5–2 года и штраф в размере 45 000 рублей по статье 12.8 КоАП.

За езду на питбайке человеку, уже лишённому прав, по статье 12.7 КоАП положены 30 000 рублей штрафа, либо арест до 15 суток, либо обязательные работы сроком 100–200 часов.

Когда водитель «пита» младше 16 лет

За дела несовершеннолетнего пилота отвечают его законные представители — родители, опекуны. В соответствии со статьей 12.7 КоАП за передачу управления ТС лицу, заведомо не имеющему прав (в данном случае — ребёнку), взрослым полагается 30 000 рублей штрафа.

Ну и, скорее всего, ещё 500 рублей штрафа по статье 5.35 КоАП — за ненадлежащее исполнение «обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетнего».

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