Верховный суд оправдал водителя, сбившего электросамокатчика на «автобусной» полосе

Высшая судебная инстанция встала на строну автомобилиста, ранее лишённого «прав» за ДТП с электросамокатом. Подробно рассматриваем дорожную ситуацию, характерную для мегаполиса.

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Дорожное происшествие, ставшее завязкой многолетней судебной истории, попавшей на рассмотрение Верховного суда, случилось в Москве. ДТП произошло 21 апреля 2020 года в 11 часов 20 минут в районе дома 34 корпус 2 по Балаклавскому проспекту. По этой улице за рулём Mitsubishi Montero Sport ехал Владимир Гулевых. Машина двигалась со стороны улицы Керченская в сторону Азовской. Водителю нужно было попасть к въезду в битцевский конноспортивный комплекс. То есть повернуть направо. В этом месте проспект имеет по три полосы движения в каждую сторону — включая выделенные полосы для движения общественного транспорта.

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Так получилось, что как раз возле поворота к конноспортивному комплексу незадолго до появления там автомобиля под управлением Гулевых произошло ДТП. И когда последний оказался там, средняя полоса движения была перекрыта столкнувшимися машинами и патрульной ДПС. Объехать аварию можно было либо по «автобусной» полосе, либо по крайней левой. Владимир Гулевых объехал препятствие слева, включил правый «поворотник» и повернул в направлении съезда.

Однако в момент, когда его Montero Sport пересекал «выделенку», в его борт влетел человек на электросамокате. Электросамокатчик получил в итоге травмы средней тяжести.

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Как суды лишали водителя «прав»

Мировой судья судебного участка №14 района Зюзино Москвы рассмотрел дело Гулевых 9 октября 2020 года и лишил его водительского удостоверения на полтора года в соответствии с частью 2 статьи 12.24 КоАП — за «нарушение ПДД, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего». Суд первой инстанции решил, что машина Гулевых перед поворотом направо заняла крайнее левое положение. А ещё водитель перед совершением маневра не убедился в его безопасности. Что и привело к столкновению.

По факту, оказавшись в левой полосе дороги, он занял крайне правое (в сложившейся дорожной ситуации) положение для поворота направо. Находиться правее, чем в левой полосе дороги у него не было возможности.

Лишённый ВУ гражданин не согласился с вердиктом и отправился обжаловать приговор. В ходе этого процесса дело один раз вернулось на новое рассмотрение из кассационной инстанции обратно к «мировому». Что, тем не менее, никак не повлияло на приговор водителю. Лишь Верховный суд окончательно разобрался в ситуации, имевшей место более четырёх лет назад.

ВС разъясняет

Исследовав материалы дела (в том числе и видеозаписи с дорожных камер), Верховный суд решил следующее.

Водитель в процессе поворота двигался по единственно разрешённой для него траектории. Объехать ДТП в средней полосе он мог лишь по крайней левой. Ведь на «выделенку» ему запрещено было перестраиваться. То есть требование Правил занять крайнее положение перед поворотом он фактически выполнил.

«Непропуск» электросамокатчика, двигавшегося по «А-полосе» Верховный Суд также опроверг. Он указал, что пилот электросамоката, с точки зрения ПДД (в редакции на момент аварии), приравнивался к пешеходу. На отрезке улицы, где произошло ДТП с его участием, имеется тротуар шириной пять метров. Именно по нему электросамокат и должен был двигаться. Однако вместо этого его «наездник», в нарушение ПДД, катил по «автобусной» полосе.

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Тут ВС сослался на пункт 14 постановления Пленума Верховного суда РФ от 25 июня 2019 года №20. Согласно ему, «Водитель транспортного средства, движущегося в нарушение Правил по траектории, движение по которой не допускается, либо въехавшего на перекресток на запрещающий сигнал светофора, не имеет преимущественного права движения».

То есть водитель машины не должен был пропускать электросамокатчика-нарушителя. В итоге Верховный суд признал водителя Владимира Гулевых невиновным в аварии, а его дело было прекращено.

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В чём смысл длительного обжалования

У автовладельца, не попадавшего в ситуацию, аналогичную вышеописанной, может возникнуть вопрос: зачем в течение почти пяти лет обжаловать собственное лишение «прав»?! Ведь «полтора года пешком», назначенные судом изначально, давным-давно истекли! На самом деле всё не так просто.

В результате аварии электросамокатчик получил телесные повреждения средней тяжести. То есть ему наверняка потребовалось достаточно серьёзное лечение, он не смог трудиться достаточно долгое время и т.п. Возместить эти его материальные потери обязан виновник аварии. То есть, согласно первоначальным судебным решениям, водитель машины.

Установленная ВС невиновность автомобилиста лишает электросамокатчика-нарушителя возможности взыскать эти средства. Более того, владелец машины получает основания для ремонта побитого электросамокатом внедорожника за счёт «пилота» СИМ.

Кроме того, для автомобилиста, устроившего ДТП, впоследствии увеличивается цена полиса ОСАГО. Судебное решение о его невиновности в аварии обяжет страховые компании рассчитывать для него стоимость страховки по менее высокой цене.

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Выводы