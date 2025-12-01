Эксперт рассказал, что может грозить водителям за номера без флага

Водитель из Подмосковья лишился прав якобы из-за номера без флага России. В ГИБДД объяснили наказание не отсутствием триколора, а более грубым нарушением ПДД, но вопросы у автомобилистов остались. Рассказываем, законно ли ездить с уже полученными номерами, на которых нет флага.

Стандарт автомобильных номеров в России установлен на государственном уровне документом ГОСТ Р 50577-2018, в котором прописаны все требования к табличкам.

Отступление от нормы даже по одному параметру автоматически делает номера недействительными, что подводит водителя под статью 12.2 КоАП. Она подразумевает широкий перечень наказаний: от предупреждения до лишения прав на срок до трёх месяцев.

Наличие государственного флага России на номерных знаках было необязательным вплоть до 1 января 2025 года, когда вступили в силу подготовленные Росстандартом поправки в ГОСТ. Они сделали триколор под обозначением региона обязательным для абсолютного большинства типов номеров.

Компании, которые занимаются печатью табличек, после нововведений должны были отказаться от выпуска номеров без флага. При этом в ГИБДД отдельно подчёркивали, что водители, получившие ранее регистрационные знаки без национальной символики, менять их не обязаны.

«Обязанность по замене государственных регистрационных знаков, выданных до вступления в силу указанных изменений и соответствующих ранее действовавшей редакции стандарта, законодательством не предусмотрена», — сообщала пресс-служба ведомства.

В ГИБДД чётко дали понять, что поставленные на учёт до 2025 года автомобили с номерами без флага эксплуатировать полностью законно. Но ситуация начала меняться во второй половине года.

В октябре глава Совета по правам человека Валерий Фадеев обратился к министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву с просьбой «обратить внимание на участившуюся практику использования номерных знаков на автомобилях без российского триколора».

«Трудно понять, чем руководствуются владельцы таких автомобилей, но это явно не вопрос эстетики. То ли владелец автомобиля так показывает свое пренебрежение к российскому государству, отрицает светскую власть, то ли он призывает к сепаратизму или чему-то подобному. В любом случае — это повод обратить на таких граждан внимание. Чтобы пресечь данную практику, надо просто установить единый стандарт для ГРЗ и дать срок привести их в соответствие — скажем, в течение года», — заявил Фадеев.

Обращение главы СПЧ осталось без официальной реакции, особенно в свете предыдущего заявления ГИБДД о возможности ездить с уже напечатанными знаками без флагов. Но ситуация в корне изменилась 27 ноября, когда суд в Подмосковье лишил прав водителя за номера без флага. В прессе поднялась шумиха. Однако, как выяснилось, настоящей причиной лишения стало не отсутствие триколора, а «подложные номера» — именно так в постановлении суда описаны регистрационные знаки кроссовера Infiniti QX56, попавшегося сотрудникам ГИБДД в Королёве.

Дело в том, что на табличках высота и толщина букв и цифр не соответствовали требованиям ГОСТ, что и стало главным поводом для разбирательства. Подчёркнутое отдельно отсутствие на номерах триколора к сути дела отношения не имеет.

«По результатам судебного разбирательства вынесено постановление о признании водителя виновным в совершении правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 12.2 КоАП РФ. Ему назначено наказание в виде шести месяцев лишения специального права управления транспортными средствами», — говорится в решении суда.

С учётом того, что управление транспортным средством с заведомо подложными государственными регистрационными знаками грозит лишением прав на срок от шести месяцев до одного года, водитель получил минимально возможное наказание.

И флаг тут ни при чём — речь идёт о номерах с нарушением требований, а отсутствие триколора на выданных ранее табличках не считается таковым.

«Не видя полный текст судебного акта, однозначно сказать не готов, но склоняюсь к тому, что решение закону соответствует. Из публикаций в СМИ следует, что суд убедили доводы инспекторов ДПС о несоответствии госномера ГОСТу. Поэтому суд и привлёк к административной ответственности водителя с назначением наказания в виде лишения водительского удостоверения». Никитин Михаил Сергеевич Юрист проекта «Штраф-OFF»

По словам эксперта, причина может быть в том, что номера Infiniti могли не соответствовать пункту 3.6 вышеназванного ГОСТа. Согласно им буквы, цифры и окантовка на лицевой стороне регистрационного знака должны быть выпуклыми (трапециевидной формы), одинаковой высоты (на одном регистрационном знаке) в пределах не менее 1,0 мм и не более 2,0 мм относительно поля знака.

«То, что автовладелец не является экспертом по изготовлению госномеров и не будет скрупулёзно измерять рулеткой или штангенциркулем высоту символов — более чем очевидно. Если он не лукавит — тогда вопросы к штамповочной мастерской, в которую он обратился за изготовлением регистрационного знака. На мой взгляд, случай этот единичный и вряд ли создаст что-либо похожее на прецедент» Никитин Михаил Сергеевич Юрист проекта «Штраф-OFF»

Юрист также добавляет, что сейчас наказать водителя за отсутствие флага России на номерах можно только в том случае, если автомобиль был поставлен на учёт после 1 января 2025 года, когда триколор стал обязательным.

Мнения депутатов относительно того, должны ли автомобилисты менять уже имеющиеся таблички без государственного символа, расходятся. Но официально ГИБДД не заявляло о намерении наказывать водителей за отсутствие государственного флага на номерах.

А нашумевшая история из Подмосковья имеет весьма опосредованное отношение к триколору. Водитель в первую очередь наказан за несоответствующий ГОСТу шрифт на номерах. А это уже прямое нарушение закона, которое делает регистрационные знаки недействительными.