Трасса М4 Дон: лучшие гостиницы, кафе и заправки на пути

Основная автомагистраль, которая связывает Москву с черноморским побережьем – это трасса М-4 «Дон». Рассказываем всё о путешествии по этой дороге, делимся гостиницами, кафе, заправками и достопримечательностями, а также советами для автотуристов.

© «Автодор – Платные Дороги»

ГДЕ ПРОХОДИТ МАРШРУТ

Протяжённость трассы М-4 «Дон» от столицы до Новороссийска – 1542 км, при этом платные участки составляют 1105 км пути. На них скорость движения ограничена 110 км/ч.

Автодорога проходит через Московскую, Тульскую, Липецкую, Воронежскую, Ростовскую области, Республику Адыгея и Краснодарский край. В летний сезон поток автомобилей на трассе увеличивается в три-четыре раза.

Основной риск попасть в пробку – на выезде из Москвы. Лучше планировать путешествие в будний день, чтобы не пересекаться с дачниками, покидающими столицу на выходные. По той же причине нежелательно проезжать Краснодарский край в пятницу – местные жители устремляются к морю на выходные, из-за чего также есть риск попасть в затор.

Преодолеть расстояние от Москвы до Новороссийска можно за 18-20 часов, если ехать без остановок. Но соизмеряйте свои силы за рулём и возможности. Перерыв для отдыха желательно делать каждые два часа, благо на трассе есть для этого все условия. Придорожная территория хорошо развита, каждые 20-30 км вы точно встретите «островки цивилизации»: заправки, зоны для пикника, гостиницы и мотели, кафе и закусочные.

© Nevet217/CC BY-SA 4.0/wikimedia

СОСТОЯНИЕ ДОРОГИ И РЕМОНТ

На сегодняшний день примерно 70% трассы М-4 соответствует современным нормам: встречные потоки движения разделены, есть развязки на разных уровнях. Почти на всем протяжении автодороги — четыре полосы движения, есть отрезки с восемью полосами. Трасса оборудована электронными табло с информацией о скоростных ограничениях и погодных условиях.

Автодорога находится в доверительном управлении госкомпании «Автодор». В апреле 2024 года она анонсировала ремонт на участках магистрали общей протяженностью около 200 км. Активная реконструкция трассы замечена в Ростовской области и Краснодарском крае. Там, где идёт ремонт, действует ограничение скорости – до 40-50 км/ч, местами организовано реверсивное движение.

Заранее выясните участки ремонта на вашем маршруте, чтобы спланировать движение и рассчитать время в пути. Актуальная информация доступна на сайте «Автодора».

В целом состояние трассы, по отзывам автомобилистов, вполне удовлетворительное. Есть несколько проблемных участков, где условия пока оставляют желать лучшего. Много было жалоб по поводу участков дороги в Ростовской области.

Но, как мы уже упоминали, «Автодор» над этим работает. Так, в июне завершился ремонт почти 130 км автодороги от села Алексеево-Лозовское до города Каменск-Шахтинский. Здесь обновили покрытие, установили освещение и автоматизированное оборудование для управления дорожным движением. А в Краснодарском крае дорожники проинспектировали разметку и разместили дорожные знаки на горном участке трассы, где ограничена видимость.

Оплата проезда по трассе М-4 «Дон»

Средний чек: 4700 руб.

Большая часть трассы М-4 «Дон» – платная. Тарифы зависят от типа транспортного средства и дня недели. На всем маршруте 17 платных участков.

Поездка на легковом автомобиле (высота авто не более 2 метров) из Москвы в Новороссийск с понедельника по четверг обойдется в среднем в 4250 руб. Та же поездка в пятницу и выходные будет стоить уже 5110 руб.

Информацию о тарифах можно изучить на сайте «Автодора». Там же вы можете рассчитать платеж с помощью калькулятора.

Объезд платных участков вряд ли значительно сэкономит ваш бюджет, а время – уж точно нет.

© «Автодор – Платные Дороги»

На объездных дорогах действует другой скоростной режим, многие участки – это две полосы движения, заполненные грузовиками и сельхозтехникой. Соответственно, возрастут и расходы на бензин. Альтернативные способы проезда платных участков можно найти на сайте «Автодора».

Северная столица: почему лучше ехать в Санкт-Петербург на машине

Гостиницы на трассе М-4 «Дон»: лучшие места для ночлега

Средний чек: 3900 руб. за сутки

Не все готовы марш-броском добираться до моря, к тому же ночные переезды не особо безопасны. Поэтому остановиться на ночлег и, отдохнув, спокойно продолжить путешествие – хорошая идея. Особенно важно выспаться и быть бодрым перед преодолением горной части трассы в Краснодарском крае.

Также услуги гостиниц вам понадобятся, если вы путешествуете не спеша, изучая по дороге все достопримечательности. Если вы хотите, чтобы ночлег был комфортным и не слишком дорогим, бронируйте гостиницу заранее — в высокий сезон хорошие и выгодные предложения уходят быстро.

Популярные сервисы бронирования отелей выдают сотни предложений для туристов, путешествующих по трассе М-4 «Дон».

© Unspalsh

На что обратить внимание при выборе места для ночлега на трассе М-4 «Дон»

Соотношение «цена/качество» – здесь каждый смотрит по своим возможностям и предпочтениям. Но при выборе стоит учесть:

Наличие, удобство, стоимость парковки.

При путешествии с детьми – какие условия для размещения семьей, предоставляется ли детская кровать, дополнительное спальное место и т.д.

Если с вами домашний питомец – уточните заранее, возможно ли заселение вместе с ним. Некоторые отели не приветствуют размещение домашних животных, а где-то есть ограничения по габаритам питомца, есть pet-friendly места, где вас заселят с вашим зверьем без доплат и депозитов.

Неплохо, если рядом с отелем находится магазин, кафе – можно запастись в дорогу необходимым.

Еще один момент, хоть и необязательный, будет плюсом – наличие поблизости автосервисов, ведь никто не застрахован в пути от мелкого ремонта.

Не лишним будет перед поездкой созвониться с забронированной гостиницей и уточнить время вашего прибытия и детали размещения. Как правило, отели сами перезванивают клиентам, но если вам не позвонили – свяжитесь с администратором гостиницы, дабы в дороге не было сюрпризов.

Мы подобрали несколько разных ценовых предложений, чтобы вы могли оценить условия и стоимость ночевки в отелях во время путешествия по трассе М-4 «Дон». Цены приведены за двухместный номер «стандарт» при размещении двух взрослых на сутки во второй половине июля.

Тульская область

Отель 3А Узловая. От 3700 руб. Клиенты отмечают удобное расположение недалеко от трассы, современные номера, круглосуточное кафе, просторную парковку. Разрешается размещение с собакой весом до 5 кг и кошкой, не более одного питомца в номере.

Липецкая область, Елец

Мини-отель «Винтаж». От 3900 руб. Расположение в центре города. +7 (904) 291-00-33

Отель Panorama Lux. От 4879 руб. Расположен в историческом центре. Возможно размещение с питомцами.

Липецкая область, Задонск

Мини-отель «Купеческая усадьба». От 5975 руб. Расположен в историческом центре, недалеко от Задонского монастыря. Посетители отмечают особую атмосферу XIX века и комфорт. Для детей есть игровые комнаты. +7 (980) 250-00-07, +7 (980) 350-43-90

© Купеческая усадьба Ѣ

Липецкая область, Конь-Колодезь

Мотель «Русь», 461 км М-4. От 2688 руб. Расположен рядом с трассой, есть охраняемая парковка и кафе. Возможно размещение с животными за дополнительную плату.

Воронеж

Отель «Руссия». От 3834 руб. Хорошее расположение в центре города, есть парковка. Клиенты отмечают хорошее соотношение «цена-качество».

Отель «SoleMio Hotel». От 3750 руб. Здесь, по отзывам, вкусные завтраки и приемлемая цена.

Отель «Cosmos Smart Voronezh». От 6400 руб. Удобное расположение в центре, в 10 км от трассы М-4. Разнообразный шведский стол. Разрешены животные меньше 5 кг за дополнительную плату.

Отель «Петровский Пассаж». От 4000 руб. Удобное расположение в центре, вкусное питание. Парковка платная. Разрешено проживание с любыми животными за дополнительную плату.

Воронежская область, Павловск

Отель «ДОН661», 661 км трассы М-4. От 3000 руб. Постояльцы отмечают чистоту, удобство. Рядом магазин и столовая. Не допускается размещение с животными.

Отель «Люкс». От 2987 руб. Расположение на трассе, рядом много кафе, есть магазины. Разрешено размещение с животными. По отзывам, в гостинице современный ремонт, чисто, есть все необходимое. +7 (905) 659-64-00

Воронежская область, Богучарский район

Мини-отель «Лайтхаус». От 4321 руб. Расположен рядом с трассой, удобное и тихое место. +7 (952) 554-90-06

Ростовская область, Миллерово

Отель «Миллербург». От 2987 руб. Расположен недалеко от трассы, тихое место. Рядом магазины. +7 (800) 775-65-25

Ростовская область, Каменск-Шахтинский

Гостевой дом «Арбат». От 5000 руб. Большие номера, удобно для семьи. Рядом парк «Лога» — самая популярная достопримечательность у туристов, путешествующих по М-4. +7 (903) 407-24-77

Мини-отель «Реноме». От 2788 руб. Расположен недалеко от трассы, есть небольшая парковка. Просторные номера. Рядом магазины, кафе.

Ростов-на-Дону

Конгресс «Отель Дон Плаза». От 4700 руб. Находится на главном городском проспекте. Разнообразные завтраки. Возможно размещение с животными меньше 5 кг за доплату.

Отель «Континенталь». От 3900 руб. Удобное расположение, рядом магазины и кафе, просторные номера, можно с домашними животными.

Отель «Customs House». От 6200 руб. Отель расположен в центре города, постояльцы хвалят вкусные завтраки.

Отель «Шервуд». От 3487 руб. Находится рядом с набережной реки Дон. Просторные номера. Парковка возле отеля платная.

© Отель «Шервуд»

Ростовская область

Гостиничный комплекс «Родина». От 4320 руб. Просторные номера, хороший сервис. Большая парковка. Удобное расположение на объездной дороге. Для электромобилей есть зарядная станция.

Мини-отель «Мария». От 3900 руб. Комфортные номера, есть столовая и закрытая охраняемая стоянка.

Краснодарский край

Гостевой дом «Заречный». От 3900 руб. Удобное расположение недалеко от трассы, тихое место. Бесплатная парковка. Размещение с домашними животными не допускается.

Гостиница «Вальмонт». От 3000 руб. Бюджетный вариант, хорошее соотношение «цена-качество». 11 км до центра Краснодара, есть закрытая парковка. Рядом ТЦ. Размещение с домашними животными не допускается.

Мини-отель «Куб» с различными видами проживания. От 3196 руб. Современные номера. Есть парковка, рядом магазины, автомойка. Недалеко от трассы. Не допускается размещение с животными.

Отель «Villa Italy». От 4655 руб. Расположен в центре. Комфортные уютные номера, вкусная еда в ресторане. Есть питание для детей. Рядом с гостиницей есть супермаркеты.

Гостиница «Старый Замок». 1390 км М-4. От 2500 руб. Расположен в городе Горячий Ключ, на трассе, есть своя парковка. Хвалят антураж, вкусную еду в ресторане и расположение. Пользуется популярностью.

Сочи: оптимальные маршруты и полезные советы

Кафе и рестораны на М-4 «Дон»: где вкусно поесть

Средний чек обеда на двоих: 1800 руб.

За 20 часов дороги вам нужно будет подкрепиться и, скорее всего, не один раз. Что выбрать – питание в придорожных кафе или запас еды с собой? Одно не исключает другого.

Взять в дорогу перекус в сумке-холодильнике – разумное решение. Бутерброды, фрукты, кофе в термосе, бутилированная вода сэкономят ваши средства. В кафе на заправках вы заплатите за тот же набор продуктов вдвое, а то и втрое больше, чем в магазине возле дома.

Но и от горячего питания не отказывайтесь. Опытные автотуристы рекомендуют проверять в интернете рейтинг и отзывы о заведениях общепита, куда вы планируете заехать. Особенно обращайте внимание на негативные отзывы. А также смотрите, где останавливаются пообедать дальнобойщики – они хорошо знают вкусные и недорогие точки на маршруте.

© Unsplash

Несколько популярных кафе вдоль трассы М-4 «Дон»

Кафе «Тройка» — 217 км, Троицкий, Тульская область.

Кафе «Рябинушка» — 238 км, Тульская область.

«КАФЕшКИНО» — 395 км, Елецкий район, Липецкая область.

Мотель-кафе «Самолет» — 400 км, село Конь-Колодезь, Липецкая область.

Мотель-кафе «Домашняя кухня» — 465 км, Воронежская область.

Кафе-мотель «Вареничная» — 643 км, с. Лосево, Воронежская область.

Кафе-пекарня «Рованд» — 724 км, Воронежская область.

Столовая «Родина» — 1076 км, Ростовская область.

«Кочеты» — 1308 км, Краснодарский край.

Ресторан «Харчевня» — 1384 км, Горячий Ключ, Краснодарский край.

Важный совет: Если вам не понравилась точка общепита, куда вы заехали – не рискуйте, лучше ехать дальше и искать приемлемый вариант, чем получить пищевое отравление. Насторожить должны сомнительные запахи или внешний вид еды, проблемы с чистотой столов, посуды, пола, плохое состояние санитарных комнат.

Заправки на трассе М-4 «Дон»

Средние траты на топливо в одну сторону: 7500 руб.

АЗС на М-4 будут попадаться вам каждые 15-20 км. Представлены все основные сети – «Лукойл», «Газпром», «Газпромнефть», «Роснефть», «Татнефть», Teboil, а также множество не очень известных брендов.

Несмотря на то, что в заправках дефицита нет, следите, чтобы остатка бензина хватало не менее чем на 150 км дороги. Обязательно сделайте дозаправку перед Хребтовым перевалом в Краснодарском крае. На горном участке много подъемов и спусков, а вот АЗС нет.

В среднем на легковушке вам придется заправиться три раза за поездку в одну сторону. Прогнозируемый расход топлива — около 8-8,5 л на 100 км. Все зависит от возраста автомобиля, использования кондиционера, объема багажа и других нюансов.

По мере продвижения на юг стоимость топлива возрастает на 1,5-2 руб. По приблизительным подсчётам расходы на бензин составят около 7500 руб., если вы едете от Москвы до Новороссийска на среднестатистическом легковом автомобиле.

На трассе М-4 «Дон» расположено несколько десятков электрозаправочных станций. Расстояние между ними составляет от 20 до 150 км. Локации электрозаправок смотрите на карте трассы М-4 у «Автодора».

Что посмотреть вдоль трассы М-4 «Дон»

Одно из преимуществ путешествия на автомобиле — возможность изучить по дороге интересные и необычные объекты. Вдоль трассы М-4 «Дон» их множество. Рассказываем о достопримечательностях, которые нельзя пропустить.

Парк «Кудыкина гора», Липецкая область

Одно из самых популярных у туристов мест — сказочный парк с живописными ландшафтами. Здесь вы встретите знакомых персонажей и сделаете крутые фото! Что посмотреть: Змея Горыныча, изрыгающего пламя.

© Кудыкина гора

Дворец Ольденбургских в Рамони, Воронежская область

Это мистическое место, полное тайн. Замок удивляет своим видом: откуда в глубинке такое необычное строение в неоготическом стиле? Приезжайте – и узнаете! Что посмотреть: элементы подлинных интерьеров дворца, экспозицию, посвященную владельцам дворца.

Дивногорье, Воронежская область

Необычный природно-археологический комплекс. Что посмотреть: меловые останцы причудливой формы, три меловых православных церкви, в том числе Пещерную церковь в больших Дивах, Успенский монастырь.

Парк «Лога», Ростовская область

Ландшафтный парк в славянском стиле с водопадами, садом камней и прочими красотами. Что посмотреть: необычные скульптуры, местную живность, музыкальный фонтан, водопады.

Музей «Легенды СССР», Ростовская область

Ретро-музей в городе Каменск-Шахтинский. Что посмотреть: несколько десятков моделей отечественного автопрома времен СССР, коллекцию пленочных фотоаппаратов, экспозицию советских игрушек. Напротив музея расположен парк «Патриот» с образцами боевой техники.

© Георгий Долгопский/CC BY-SA 4.0/wikimedia

Общие советы для автотуристов