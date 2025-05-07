В Питер из Москвы на длинные выходные: личный опыт

Текущий год щедр на длинные выходные, и если ближнее Подмосковье уже изучено вдоль и поперёк, то самое время отправиться дальше. За четыре свободных дня можно совершить автомобильное путешествие из Москвы на побережье Финского залива. Расскажу о своём опыте такой поездки на «первые майские»: во сколько обойдётся дорога, к чему быть готовым по пути и чем заняться на месте.

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Почему на автомобиле

Машина даёт свободу выбора: за короткое время можно посетить множество мест, выбирать их самостоятельно и не зависеть от других, добраться туда, куда не ходит другой транспорт. Дорога длиной 700 километров займёт приблизительно столько же времени, как и перемещение на других видах транспорта.

Платная трасса М11 «Нева» позволяет добраться до Петербурга примерно за 8 часов при движении с разрешённой скоростью около 130 км/ч и одной-двумя остановками.

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Для сравнения: на перелёт до Питера нужно потратить не меньше пяти часов. Около часа — дорога до аэропорта, ещё минимум час — на прохождение формальностей перед вылетом. Сам полёт длится около 1 часа 15 минут. После посадки — не меньше получаса на багаж и выход, и ещё полтора часа на дорогу от аэропорта до места отдыха. Получается незначительная экономия времени при снижении мобильности.

Причём иметь личное авто для такого путешествия не обязательно. В праздники на маршруте и в самом Петербурге было полно московских каршеринговых машин.

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В дороге: особенности платной трассы М11 «Нева»

Мы стартовали из Москвы 1 мая рано утром, около 7:30. Трасса М11 была для меня новым направлением, поэтому время в дороге рассчитывал с запасом. Хотелось приехать пораньше, заселиться в отель и посвятить вечер прогулке и отдыху на берегу Финского залива.

Пробок не было, но движение уже было плотным. При выезде навигатор обещал 7 часов до финишной точки в 770 километрах от Москвы. В реальности дорога заняла больше. Почти сразу дала о себе знать погода: в Подмосковье зарядил ливень. За Тверью дождь сменился снегом. Учитывая, что резина уже была летняя, пришлось ехать осторожнее.

© Кирилл Урбан

Ближе к Петербургу прояснилось, выглянуло солнце, и дорога стала комфортнее. Но мелкие аварии, тихоходные большегрузы и местами ремонты дороги постоянно заставляли снижать крейсерскую скорость.

В итоге дорога заняла примерно по 8 с половиной часов в обе стороны. Средний расход на пути туда и обратно составил 8,5 литров на 100 км.

Остановки и сервис на трассе

Места для отдыха на М11 встречаются часто, но в праздничные дни они перегружены. Очереди в туалеты могут достигать получаса. Берите в расчёт это время при планировании. «Сходить в лесок» — не вариант. Обустроенные площадки огорожены и на них слишком много людей, а съезжать на обочину на скоростной дороге смертельно опасно.

У нас была всего одна остановка — на заправке, но она затянулась более чем на час. Большую часть этого времени пришлось простоять в плотной автомобильной очереди к колонкам АЗС.

На обратном пути на заправках также приличные очереди. Кстати, километрах в 200 от Питера заехали на курьёзную АЗС с явно ошибочно спроектированным расстоянием между колонками. Два автомобиля здесь не могут поместиться в ряд для одновременной заправки. В итоге сотрудникам приходится вручную регулировать очерёдность. А если сотрудник отвлекался, возникал лёгкий бардак.

© Кирилл Урбан

Сколько стоит поездка Москва-СПБ и обратно по платной дороге

Общие расходы на дорогу составили примерно 20 тысяч рублей, вот их подробная структура:

Заправка перед выездом — 2522 рубля.

Платная дорога туда — 1400 рублей до Зеленограда (можно объехать, сэкономив, но с увеличением пути на полчаса) и 3520 рублей до съезда перед Петербургом.

Заправка на трассе — 2169 рублей.

Заправка в Ленобласти — 2960 рублей.

Заправка по дороге обратно — 2698 рублей.

Платная дорога обратно — 3610 рублей (со скидкой 5% по программе лояльности) и 1400 рублей от Зеленограда.

Дополнительно 5 рублей за проезд одного участка Московского скоростного диаметра (МСД) в пятницу.

Как заправиться, чтобы сэкономить время и получить бонусы

Нужен ли транспондер

Перед поездкой я решил приобрести транспондер. На официальном сайте он стоит около 4000 рублей, но на маркетплейсах можно найти у официальных продавцов дешевле — примерно за 3000 рублей. Гаджет нужен, чтобы проезжать пункты оплаты на платных дорогах без остановки.

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Экономически он себя оправдывает только при регулярных поездках. Прямых скидок по нему больше нет, теперь их можно только «покупать» за баллы по программе лояльности. Но если поездка первая, то баллов у вас не будет.

После регистрации девайса на сайте оператора дороги (в данном случае «Автодора») пополнять лицевой счет удобно через приложение Сбера. В разделе «Платежи» найти вкладку «Транспорт» и выбрать «Платные дороги». Далее выбрать нужную вам для оплаты.

Как выбрать транспондер для платных дорог

Главное преимущество транспондера — скорость проезда через пункты оплаты. Однако по факту такие пункты для вас будут только на въезде и выезде с трассы. На майские очередей в ворота с оплатой картой и наличными замечено не было. Так что реальная экономия времени, скорее всего, не превысила бы 10–15 минут. Но проезжать без остановки было приятно.

«Автодор» и даже частные пользователи предлагают транспондеры в аренду. Но в случае разовой поездки туда-обратно на выходные аренда вряд ли оправдана. Вы больше потеряете времени на логистике, получении и возврате устройства, чем выиграете.

Чем заняться на южном побережье Финского залива

Сразу после съезда с М11 жителей Московского региона может неприятно удивить качество дорожного полотна. Некоторые участки откровенно плохие. Хотя встречаются и вполне приличные отрезки, в целом разница по сравнению с трассой ощущается.

К счастью, дорожная сеть развита хорошо — в одну и ту же точку можно доехать несколькими маршрутами. Это удобно при планировании поездки в зависимости от трафика.

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Где остановиться: Сосновый Бор

Мы выбрали тихий городок Сосновый Бор на южном побережье Финского залива, хотя вариантов для проживания в окрестностях Петербурга много. Это отличная стартовая точка для выездов по побережью к достопримечательностям Ленобласти.

Наш отель находился рядом с заливом, неподалёку был ухоженный городской парк с кафе и прогулочными дорожками. Важная особенность Соснового Бора — здесь расположена атомная электростанция. Волнующее соседство, которое создаёт необычный контраст с курортной атмосферой. Это не мешает отдыху, но точно не остаётся незамеченным.

© Кирилл Урбан

В городе есть необычная достопримечательность — детский игровой комплекс Андерсенград. Он был открыт 45 лет назад к 175-летию сказочника Ханса Кристиана Андерсена. Атмосфера здесь своеобразная: сказочные мотивы диссонируют с эстетикой советских пятиэтажек. Парковка у Андерсенграда стихийная, в близлежащих дворах, но места хватает всем.

© Zoya Avenirovna/Shutterstock

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Ораниенбаум — один из самых атмосферных дворцово-парковых комплексов в окрестностях. Здесь действительно придётся много гулять, а вот с парковкой могут быть проблемы. Оборудована лишь небольшая зона, машины ставят вдоль дороги или на стихийных съездах в лес. Внутри — несколько экскурсионных программ.

Вход платный. Билеты для россиян: 450 рублей — взрослый, 50 рублей — детский. Будьте готовы к тому, что кассир может попросить паспорт для подтверждения гражданства.

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Петергоф — прогулка, достойная отдельного дня. Два сада: верхний — бесплатный, нижний — платный. 750 рублей для взрослых и 100 для детей. Очереди в кассы терпимые. На площадке перед входом много людей из-за экскурсионных групп. Пугаться не стоит: для индивидуальных туристов сделан отдельный проход. Внутри — очереди в Большой дворец. Хороший вариант — взять экскурсию по гротам: и быстрее, и очень познавательно.

С парковкой здесь тоже непросто: приезжайте до открытия (примерно к 10:30), либо готовьтесь платить 150 рублей в час на платной стоянке.

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Шепелёвский маяк — попасть внутрь нельзя, но место невероятно живописное. Особенно на закате. Добраться можно по лесной дороге с небольшим участком бетонной колеи. Место популярное как среди туристов, так и у местных жителей.

© Кирилл Урбан

Крепость Копорье — одно из тех мест, которое словно выпало из времени. Старинная крепость с суровыми стенами, холмистым ландшафтом и тихой провинциальной атмосферой. Отличный вариант для неторопливой прогулки. Посещение самой крепости возможно только с экскурсией. Цена — от 350 рублей с человека (зависит от размера группы).

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День в Петербурге и путешествие на «Метеоре»

Из городков на побережье до Северной столицы можно добраться разными способами. Мы выбрали самый необычный — скоростной катер «Метеор» из Петергофа. Ради новых впечатлений поездка стоила того, хотя нас не предупредили, что причал находится на территории дворца. И чтобы попасть на него, надо купить билеты в нижний парк, который мы уже осмотрели накануне.

Это увеличило расходы, но маршрут оказался очень живописным: пейзажи Финского залива сменялись индустриальными панорамами при входе в Неву. Прибыли мы прямо к Эрмитажу, в самый центр города. Петербург исследовали пешком — из-за репетиции парада автомобильное движение в центре было закрыто.

© Кирилл Урбан

Что бы я сделал иначе

Даже в удачном путешествии есть моменты, которые можно улучшить. Вот несколько наблюдений, которые пригодятся тем, кто планирует подобную поездку:

Не стал бы покупать транспондер — реальная экономия времени оказалась незначительной, а затраты и регистрация не оправдались для одной поездки. Лучше бы взял бы с собой канистру бензина — литров на 20. Это позволило бы избежать длинных очередей на АЗС. С полным баком и запасом топлива можно спокойно проехать всю трассу. Сдвинул бы время выезда — чуть раньше старт из Москвы и чуть позже выезд из Ленобласти. Это позволило бы избежать плотных потоков и ещё больше расслабиться в дороге.

Резюме

Ехать на машине в Питер из Москвы на длинные выходные можно и нужно. Впечатления стоят того, дорога не напрягает, за короткое время можно посмотреть множество интересных локаций.

Платная трасса М11 позволяет добраться до Петербурга примерно за 8 часов при умеренной скорости около 130 км/ч. Из плюсов — высокое качество покрытия и отсутствие населённых пунктов по пути. Из минусов — недешевые тарифы и перегруженность инфраструктуры в праздничные дни. Транспондер для разовой поездки не обязателен: реальная экономия времени с ним минимальна.

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