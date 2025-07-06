Крылья будущего: почему Bentley обновила легендарный логотип

За 106 лет существования марки Bentley британский автопроизводитель лишь пять раз менял свою фирменную эмблему. Самый свежий вариант компания представила в 2025 году — это не просто изменение фирменного стиля, а громкое заявление о будущем моделей прославленного бренда.

© Bentley

1 июля Bentley Motors представила новую эмблему «Bentley Wings», которую компания называет первым шагом в революции дизайна и бренда британской марки. Новая «крылатая B» (Winged B) дебютирует на публике 8 июля в рамках открытия новой дизайн-студии в штаб-квартире компании в британском Крю.

Новая эмблема представлена ​​на передней части пока ещё не рассекреченного нового концепт-кара future vision, который, в свою очередь, возвещает о начале новой эры языка дизайна Bentley. Концепт хотя и не является намёком на будущую серийную модель, даст понимание направления, в котором директор по дизайну Робин Пейдж будет направлять новые модели Bentley в будущем, вдохновлённом культовыми Bentley прошлого.

© Bentley

Культовый символ Bentley всю более чем вековую историю марки был одинаковым — заметная буква B в центре логотипа, окружённая парой пернатых крыльев. Когда Уолтер Оуэн Бентли основал свою автомобильную компанию в 1919 году, ему нужна была эмблема, которая подытоживала бы его стремление раздвинуть границы производительности. Он обратился к своему другу Ф. Гордону Кросби, самому известному художнику-автомобилисту довоенных лет, который оживлял для читателей The Autocar далёкие автогонки и трансконтинентальные туры.

Кросби создал оригинальную «крылатую B» — с буквой «B» в названии Bentley внутри пары крыльев, выбранных для представления восторга движения — и, возможно, также как отсылка к прошлому У. О. Бентли как конструктора двигателей для истребителей во время Первой мировой войны.

Художник придал каждому крылу разное количество перьев, чтобы сделать их совершенно уникальными — и оставаться на шаг впереди мошеннических имитаций.

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Когда в 1931 году Bentley перешла во владение Rolls Royce, была создана новая эмблема. Эта вторая итерация была симметричной, с десятью выпрямленными перьями с каждой стороны, обрамляющими более простую букву B в простом чёрном овале. Эта версия является самым старым примером в истории компании, использовавшимся до третьей ревизии эмблемы примерно в 1996 году — когда в знак уважения к Кросби центральная буква «B» была изменена, чтобы отразить оригинал, эмблема стала более витиеватой, а более выраженная кривизна вернулась к крыльям.

© Bentley

После покупки Bentley Volkswagen Group в 1998 году эмблема была снова переработана в рамках подготовки к выпуску первого Continental GT, выпущенного в 2002 году. Для новой эры Bentley, ознаменованной Continental GT — автомобилем, годовой объём производства которого увеличил производство марки с 1000 до 10 000 автомобилей, — была создана новая крылатая B. Она отдаёт дань уважения оригиналу 1919 года, возвращаясь к асимметричному дизайну с 10 перьями слева и 11 справа. Эта крылатая буква B с тех пор используется как основной символ Bentley.

Дизайн новой «крылатой B» был разработан Робином Пейджем при поддержке небольшой и преданной своему делу внутренней команды Bentley по дизайну. Первоначально был проведён конкурс, позволивший всем представить концепции и эскизы. Окончательный выбранный дизайн был предложен Янг Намом, членом команды по дизайну интерьеров, и эта концепция была затем разработана и детализирована в финальной версии.

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Целью разработки новой эмблемы стало сохранение некоторых отдельных красивых деталей из предыдущих дизайнов — например, ромбовидный узор внутренних крыльев и «драгоценный камень B» — но создать более современный и прогрессивный дизайн.

Форма самих новых крыльев более острая и драматичная, чем у предыдущей версии — больше напоминает угловатые крылья сапсана, чем предыдущие более мягкие формы. Нижние перья под «B» были полностью удалены для визуально более чистой формы. Центр крыльев сохраняет центральный «драгоценный камень B», но переработан таким образом, что этот элемент может работать отдельно и использоваться как графика без крыльев. Дизайн «драгоценного камня» был изменён с целью воссоздать детали, характерные для дизайна роскошных часов, включая скошенную кромку стекла и скошенную металлическую окантовку, а также трёхмерную глубину буквы «B» под поверхностью.

Новая, ультрасовременная дизайн-студия Bentley в трёхэтажном здании была создана в оригинальной штаб-квартире завода, возведённой в 1938 году. И именно там будет представлен новый концепт-кар, который станет первой моделью Bentley с новыми крыльями, символизируя связь прошлого и будущего в автомобилях британской марки.