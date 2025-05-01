Втрое дороже: как изменится утильсбор с 1 мая 2025 года

Борьба с импортом автомобилей из Евразийского экономического союза (ЕАЭС), где можно сэкономить на растаможке, вышла на новый уровень. С 1 мая 2025 года в России вступают в силу новые правила расчёта утилизационного сбора, которые призваны закрыть эту лазейку.

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Утилизационный сбор в России появился в 2012 году, когда страна вошла во Всемирную торговую организацию (ВТО). Этот разовый платёж, как ясно из названия, должен компенсировать затраты на утилизацию транспортного средства по окончании срока его службы.

Утильсбор платят импортёры, ввозящие технику из-за рубежа, местные автопроизводители, а также физлица, которые самостоятельно импортируют автомобили.

Сумма утильсбора зависит от нескольких параметров — базовой ставки, которая умножается на коэффициент, размер которого определяют категория транспортного средства и его возраст, рабочий объём двигателя, максимально допустимая масса и другие параметры.

Если человек ввозит автомобиль для личного использования, то сумма будет меньше, чем если машина импортируется для продажи. Но выяснилось, что есть лазейка, позволяющая сэкономить — достаточно оформить ввоз машины в одной из стран Таможенного союза, заплатить за это меньше, а потом абсолютно законно эксплуатировать транспортное средство в России.

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В итоге сначала осенью 2023 года всех обязали платить полный утильсбор, невзирая на то, в какой стране была растаможена машина. С весны 2024 года власти обязали доплатить всё то, что было сэкономлено при покупке автомобиля, оформленного через Беларусь или Кыргызстан.

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Сложилась ситуация, когда при покупке в ЕАЭС стоимость автомобиля занижалась, а точно вычислить её в России оказалось невозможно. А это напрямую влияет на сумму утильсбора. В итоге под предлогом упрощения процесса покупки транспортного средства и его таможенной очистки в стране были введены новые правила исчисления утилизационного сбора.

В соответствии с новыми требованиями закона, которые прописаны в постановлении правительства, все автомобили делятся на две категории:

информация о ценах на которые содержится в документе «Перечень сведений ФТС России для целей исчисления утилизационного сбора»; данных о стоимости которых в российском перечне цен нет.

Этот список готовит и регулярно обновляет Министерство промышленности и торговли России.

Если автомобиль в перечне есть, то для него сумма утильсбора с 1 мая 2025 года будет рассчитываться по формуле:

Утильсбор = Усед + (Рс – Cз) × 0,5

Усед — коммерческий (автомобиль на продажу) или льготный (автомобиль для личного использования) утилизационный сбор по действующим ставкам по виду и категории колёсных транспортных средств;

Рс — средняя стоимость автомобиля из Перечня Минпромторга;

Сз — сумма документально подтверждённых затрат на приобретение транспортного средства в стране вывоза;

0,5 — поправочный коэффициент.

Если автомобиль отсутствует в перечне Минпромторга, то для него утильсбор станет рассчитываться по более простой формуле:

Утильсбор = Усед × 3

Проще говоря, утилизационный сбор вырастет в три раза. Коснётся это в первую очередь самых свежих моделей, которые не успели попасть в базу данных, а также редких и эксклюзивных автомобилей, данные о которых в принципе редко появляются в государственных документах.

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«Бонусом» будет доплата утильсбора для тех, кто ввёз машину по льготной ставке утильсбора как для личного использования, а потом в течение 12 месяцев перепродал автомобиль. В такой ситуации потребуют оплатить разницу между льготной и коммерческой ставками утилизационного сбора. Причём это требование может быть выставлено новому владельцу, купившему автомобиль на вторичном рынке.

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Плательщику утилизационного сбора придётся предоставлять большой пакет документов, подтверждающий его затраты на приобретение автомобиля. Их отсутствие или подделка обернутся серьёзными проблемами для нарушителя.

Таким образом каналы поставок автомобилей через Беларусь или Кыргызстан окажутся если не полностью перекрыты, то смысл в покупке таких машин практически исчезнет — особо сэкономить не выйдет. Не получится снизить свои расходы и при ввозе битых автомобилей, поскольку либо доначислят разницу в цене, либо просто выставят счёт на уплату утильсбора в тройном размере.

Правда, затронет всё это только тех, кто ввозит машины через страны ЕАЭС, — для покупателей таких автомобилей цены вырастут. Но юридические и физические лица, которые напрямую ввозят автомобили в Россию и проводят их таможенное оформление в стране, ничего не почувствуют — для них изменения в законе с 1 мая 2025 года не будут играть никакой роли.