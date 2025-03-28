Как выбрать лучший домкрат для автомобиля: полное руководство

Большинство машин при продаже комплектуются домкратом. Этот девайс незаменим, если нужно поменять спущенное колесо или осмотреть днище автомобиля.

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Автовладельцы часто жалуются на не слишком хорошее качество штатного домкрата. Выбор нового приспособления зависит от разных параметров. В нашей статье мы дадим полное руководство: как выбрать лучший домкрат для автомобиля.

Какие особенности автомобиля нужно учесть

При выборе механизма для подъёма нужно учесть особенности именно вашей машины: технические характеристики домкрата должны ей соответствовать. Одна из самых важных характеристик при выборе домкрата — его грузоподъёмность.

Во время работы подъёмный инструмент принимает на себя от четверти до половины веса автомобиля. На эти значения и следует ориентироваться.

Допустим, автомобиль весит 3 тонны, значит грузоподъёмность домкрата должна быть не меньше 1,5 тонн. Для владельцев внедорожников понадобится более мощное устройство. Лучшими вариантами для кроссоверов будут домкраты с грузоподъемностью от 2 до 5 тонн.

Такой параметр, как высота подъёма, означает, как высоко домкрат способен поднять груз. У большинства механизмов этот параметр составляет 300 – 500 мм. На случай, если машину нужно поднять повыше, пригодятся реечные домкраты, их еще называют Hi-Jack за то, что они способны поднимать автомобиль на высоту более одного метра. Однако применение таких конструкций будет рациональным только в узкой сфере, например, чтобы вытащить из грязи глубоко увязший в ней внедорожник.

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Высота подхвата — это расстояние от земли до порога автомобиля, то есть та точка, с которой осуществляется подъём. У разных домкратов высота подхвата составляет от 60 до 250 мм. Выбор нужно делать, исходя из клиренса автомобиля или, проще говоря, дорожного просвета между днищем авто и дорогой.

В этом случае проще всего владельцам внедорожников и автомобилей с увеличенным дорожным просветом, им подойдут домкраты практически любого типа (бутылочные, реечные, ромбовидные). Сложнее подобрать подъёмник к транспортным средствам, у которых дорожный просвет не превышает 150 мм. В этом случае предпочтение должно отдаваться подкатным моделям или винтовым, так как их конструкция позволяет делать подхват с высоты в 60 – 90 мм. Подробнее о видах механизмов мы расскажем дальше.

Виды домкратов

По типу приводов

При выборе лучшего домкрата для легкового автомобиля также нужно обратить внимание на тип привода. Существует три основных вида: механический, гидравлический и пневматический. На этом этапе надо понять: как часто придётся пользоваться домкратом? Нужно ли это устройство «на всякий случай», чтобы большую часть времени пролежать в багажнике, или домкрат приобретается для регулярной работы с ним? В зависимости от того, какими будут ответы на эти вопросы, и стоит выбирать подъёмник.

Механические домкраты поднимают автомобиль за счёт вращения ручки. Это бюджетный вариант, который подойдёт при быстром ремонте на дороге. Использовать такие домкраты ежедневно в гараже или мастерской нерационально: для работы с таким устройством придется приложить много физических усилий. В то же время такие конструкции крайне редко выходят из строя.

Это бюджетный вариант, который подойдёт при быстром ремонте на дороге. Использовать такие домкраты ежедневно в гараже или мастерской нерационально: для работы с таким устройством придется приложить много физических усилий. В то же время такие конструкции крайне редко выходят из строя. Гидравлические домкраты приводятся в действие при нажиме на рукоятку. Весь процесс проходит намного легче, чем при использовании механического устройства. Подъём происходит за счет давления, создаваемого рабочей жидкостью, которая выталкивает плунжер (сплошной массивный металлический вытеснитель, поршень) с зафиксированным на нём грузом. Однако, считается, что гидравлические домкраты чаще ломаются, чем механические. Со временем резиновые прокладки и манжеты приходят в негодность. Они травят давление, устройство уже не может поднять машину на нужную высоту.

Весь процесс проходит намного легче, чем при использовании механического устройства. Подъём происходит за счет давления, создаваемого рабочей жидкостью, которая выталкивает плунжер (сплошной массивный металлический вытеснитель, поршень) с зафиксированным на нём грузом. Однако, считается, что гидравлические домкраты чаще ломаются, чем механические. Со временем резиновые прокладки и манжеты приходят в негодность. Они травят давление, устройство уже не может поднять машину на нужную высоту. Пневматические домкраты для лёгкого подъёма используют сжатый воздух. Работают они только от пневмосети, газового баллона или выхлопной трубы автомобиля. Камера за счёт наполнения воздухом увеличивается в объёме и поднимает автомобиль по принципу воздушной подушки. С таким домкратом человеку вообще не нужно прилагать усилий. Преимущество такой конструкции в том, что она гарантированно не повредит автомобиль, поскольку место контакта с кузовом выполнено из мягкой резины. Однако работать с таким домкратом нужно на твердой опоре — на просёлочной дороге материал может быть проткнут щебенкой или ветками. Ну и ресурс у этого инструмента ниже, чем у железных домкратов — при длительном хранении могут начать рассыхаться швы.

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По типу конструкции

Выбор наиболее подходящего для покупки домкрата также будет зависеть от типа конструкции. По этому признаку домкраты делятся на:

винтовые (или ромбические),

подкатные,

бутылочные,

реечные.

Различные типы конструкций обеспечивают разное удобство использования. Расскажем подробнее о каждом варианте.

Винтовые домкраты

Винтовой домкрат или, как его еще называют, ромбический — это своеобразная классика жанра, такие приспособления чаще всего идут в качестве штатных в комплекте с автомобилем. Винтовые домкраты приводятся в движение за счет рукоятки: в зависимости от того, в какую сторону она крутится, опорная площадка поднимается или опускается.

Плюсы: В сложенном состоянии такой домкрат плоский, занимает мало места в багажнике. Сам по себе он лёгкий, при этом грузоподъёмность ромбического домкрата в среднем составляет от 0,5 до 3 тонн, к тому же у него самая низкая высота подхвата (от 80 до 120 мм) и большая высота подъема — до 400 мм. Винтовой домкрат подойдёт для постоянного хранения в багажнике автомобиля на случай непредвиденных обстоятельств — с заменой колеса на запаску в дороге он точно справится.

В сложенном состоянии такой домкрат плоский, занимает мало места в багажнике. Сам по себе он лёгкий, при этом грузоподъёмность ромбического домкрата в среднем составляет от 0,5 до 3 тонн, к тому же у него самая низкая высота подхвата (от 80 до 120 мм) и большая высота подъема — до 400 мм. Винтовой домкрат подойдёт для постоянного хранения в багажнике автомобиля на случай непредвиденных обстоятельств — с заменой колеса на запаску в дороге он точно справится. Минусы: Многим подобная конструкция не нравится — крутить рукоять приходится относительно долго, к тому же нужна серьёзная физическая сила, чтобы поднять автомобиль с помощью винтового домкрата. И чем больше масса машины, тем тяжелее крутить рукоять подъемника. К тому же для этого необходимо достаточно места: в узких местах могут возникнуть сложности. Ещё одним минусом можно назвать не слишком хорошую устойчивость винтового домкрата, есть вероятность машине свалиться с него при толчке.

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Подкатные домкраты

Подкатные домкраты состоят из низкого корпуса на колесах, его удобно передвигать. В процессе подъёма рычаг приподнимается, а сам инструмент как бы закатывается под автомобиль, отсюда и его название.

Плюсы: У этого типа подъёмников всю работу делает гидравлика, что даёт возможность поднимать машину быстрее чем с помощью винтового домкрата. Именно этот тип домкратов чаще всего используют в шиномонтажах, благодаря небольшой высоте подхвата они подходят для машин с низким клиренсом. Минимальная грузоподъёмность подкатных домкратов 1,5 тонны, максимальная — до 20 тонн. Показатель высоты подъема разнится от 150 до 700 мм, высоты подхвата — от 125 до 140 мм. Подкатной домкрат имеет широкую упорную площадку, свалить машину с него тяжело. Можно поднимать автомобиль за любой силовой элемент кузова или подвески.

У этого типа подъёмников всю работу делает гидравлика, что даёт возможность поднимать машину быстрее чем с помощью винтового домкрата. Именно этот тип домкратов чаще всего используют в шиномонтажах, благодаря небольшой высоте подхвата они подходят для машин с низким клиренсом. Минимальная грузоподъёмность подкатных домкратов 1,5 тонны, максимальная — до 20 тонн. Показатель высоты подъема разнится от 150 до 700 мм, высоты подхвата — от 125 до 140 мм. Подкатной домкрат имеет широкую упорную площадку, свалить машину с него тяжело. Можно поднимать автомобиль за любой силовой элемент кузова или подвески. Минусы: Владельцам таких устройств придется проводить их техобслуживание с регулярной заменой масла. К тому же подкатной домкрат из-за своих конструктивных особенностей даже в сложенном виде занимает много места. Перевозить его в багажнике неудобно, в «полевых» условиях этот тип подъёмника используют редко, чаще — в гараже или мастерской.

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Бутылочные домкраты

Эта модель домкрата получила свое название за внешнее сходство с бутылкой. Этот подъёмник бывает двух типов — винтовой и гидравлический. В первом случае подъёмный стержень выкручивается из корпуса домкрата с помощью ручки. Этот способ требует меньших физических затрат, чем в случае с ромбовидным домкратом, хотя сам процесс выкручивания схож.

Более распространенный тип — бутылочный домкрат с гидравлическим типом подъёмника, чтобы поддомкратить машину, потребуется всего несколько нажатий на рычаг. К тому же такие модели отличаются устойчивостью. Грузоподъёмность этого типа домкратов в диапазоне от 3 до 100 тонн, у большинства моделей высота подъема варьируется в диапазоне 300–500 мм, а высота подхвата — от 150 мм, то есть он подлезет он не под всякую «легковушку».

Есть разновидность бутылочного домкрата — зацепной. Специальный внешний корпус, который имеет две подхватные площадки, позволяет поднимать габаритные и тяжелые грузы с минимальной высоты (до 2-3 см). Такие устройства подходят для автомастерских, железнодорожных и строительных работ.

Плюсы: Достаточно большой квадрат основания не позволяет домкрату раскачиваться на земле. Это важно, если работаешь с подвеской и нужно приложить силу.

Достаточно большой квадрат основания не позволяет домкрату раскачиваться на земле. Это важно, если работаешь с подвеской и нужно приложить силу. Минусы: Недостатком этой модели можно считать то, что такой домкрат вряд ли получится просто положить в багажник и забыть до нужного момента: хранить его можно только в вертикальном положении, а также стоит периодически проводить техническое обслуживание подъёмного механизма (менять масло, сальники и контролировать работу клапанов). Ещё одним минусом бутылочных домкратов можно назвать невозможность высоко поднять груз.

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Реечные домкраты

Реечные домкраты – одни из самых мощных, такими поднимают грузовики и складские грузы. Принцип их работы основан на использовании специальной реечной системы: стальные пальцы поочередно перемещаются по отверстиям реечной линейки, что позволяет плавно поднимать груз от 3 до 8 тонн. С помощью такого домкрата можно поднять автомобиль достаточно высоко — на высоту порядка 130 см, и при необходимости даже сместить его в сторону. Hi-Jack можно использовать в качестве лебедки, чтобы вытащить застрявший в канаве внедорожник.

Плюсы: Реечный домкрат достаточно лёгкий в использовании, а компактные размеры делают его удобным для транспортировки и хранения.

Реечный домкрат достаточно лёгкий в использовании, а компактные размеры делают его удобным для транспортировки и хранения. Минусы: Основание домкрата не широкое, в какой-то момент, например на мягкой почве, может произойти наклон оси, что способно спровоцировать падение автомобиля. Находиться под днищем такой машины опасно. Поднять реечным домкратом легковой автомобиль, не повредив кузов, также можно лишь с помощью специальных зацепов за колёсный диск. Подъёмник больше подходит для подготовленных внедорожников с силовыми металлическими бамперами.

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Как правильно использовать домкрат для безопасности

При использовании домкрата стоит помнить, что это устройство может не только помочь в решении проблемы, но и стать причинить вред здоровью человека. Это происходит, если использовать его неправильно. Каковы требования для работы с механизмом?

Использовать домкрат следует только согласно его заводским параметрам. Нагрузка должна приходиться точно на середину упорной площадки. Все работы проводятся только на ровной поверхности. Если машина стоит на склоне, использовать домкрат нельзя. Перед тем как начать подъём следует поставить автомобиль на стояночный тормоз, чтобы исключить самопроизвольное движение машины. Устанавливать домкрат можно только в то место на корпусе автомобиля, где будет исключена деформация в момент давления. Чаще всего это задняя ось или балка подвески спереди. Если машина в грязи или болоте, то под домкрат нужно подложить дополнительную опору, чтобы полностью исключить соскальзывание. Подъём должен происходить медленно. Для более надёжной фиксации рекомендуется подкладывать под автомобиль какие-либо опоры.

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