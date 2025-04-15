Как правильно установить видеорегистратор в машине

Автомобильный видеорегистратор в последние годы превратился чуть ли не в обязательный аксессуар для многих автовладельцев. Подробно рассказываем, как оптимальным образом разместить этот девайс в своем авто.

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Видеорегистратор в машине может пригодиться в разных ситуациях. Например, для фиксации спорного поведения сотрудника ДПС, остановившего вашу машину.

Для видеодокументирования агрессивного поведения других участников дорожного движения. Или действий каких-нибудь преступников — тех же мошенников-автоподставщиков. Ну а в случае ДТП запись с видеорегистратора может стать решающим аргументом в процессе установления виновника.

В случае «комбо-устройства» (когда в одном корпусе смонтированы видеорегистратор, радар-детектор и извещатель о полицейских камерах) автовладелец получает универсальный прибор. Который не только «пишет» видео, но и помогает избегать штрафов за нарушения ПДД.

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Развенчиваем миф–«страшилку»

Некоторое время назад в интернете распространялась «хайповая» информация о том, что дорожные полицейские могут штрафовать водителей за установленные в машине видеорегистраторы. Мол, будучи размещёнными на лобовом стекле, они загораживают обзор водителя. И якобы на этом основании сотрудники ДПС оформляют автовладельцам штрафы по части 1 статьи 12.5 КоАП за езду на неисправной машине.

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На самом деле если водитель сам не повесил регистратор на лобовое стекло прямо перед своим носом, никакой полицейский ему слова поперёк не скажет, не то, чтобы штрафовать! Тем не менее некоторые водители где-то слышали про штрафы за регистраторы и опасаются ими пользоваться. Уверяем, это не правда: регистратор — совершенно легальное для установки в авто устройство!

Выбираем место для установки видеорегистратора

Регистратор (или комбо-устройство) чаще всего устанавливают на лобовое стекло машины. Как правило — в его верхнюю часть. Таким образом достигается максимально возможный обзор его камерой пространства перед машиной. Однако некоторые автовладельцы предпочитают монтировать регистратор в боковой части лобового стекла, у стойки крыши.

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Это тоже вполне допустимо. При этом следует сделать так, чтобы сама стойка кузова не перекрывала часть поля зрения объектива. То есть жёстких правил размещения видеорегистратора на лобовом стекле нет.

Главное — придерживаться правила: устройство должно располагаться как можно ближе к краю стекла и ни в коем случае не перекрывать обзор с водительского места. Поэтому регистраторы, как правило, располагают в самом верху лобового стекла за салонным зеркалом заднего вида.

Некоторые автовладельцы предпочитают размещать регистратор на верхней части передней панели — на «подоконнике» под лобовым стеклом. Чтобы прибор не мешал обзору в принципе. Такое позиционирование также не возбраняется. Единственный его существенный минус — сужение поля обзора камеры по вертикали: капот мешает.

Выбираем способ крепления

Кронштейны-держатели регистраторов и комбо-устройств крепятся к лобовому стеклу или пластику «подоконника» одним из двух распространённых способов: «на присоске» или «на липучке». У каждого из есть свои плюсы и минусы.

Присоска

Плюсы:

Кронштейн с присоской можно многократно переставлять с места на место, подбирая наиболее удобное.

Присоска не оставляет после себя следов на стекле.

Устройство на «присосочном» кронштейне можно в любой момент снять и переставить в другую машину.

Минусы:

Присоска может ослабнуть и в какой-то момент отвалиться.

Стабильность удержания присоски на стекле существенно зависит от кривизны «лобового». На сильно выпуклой поверхности «присосочный» кронштейн будет держаться слабо.

Присоска не держится на шероховатых поверхностях.

Липучка

Плюсы:

Кронштейн «на липучке» (по сути, это — двусторонний скотч), как правило, держится на любой поверхности, как говорится, намертво.

«Липучка» обычно крепко держится на поверхностях с выраженной кривизной и шероховатостью.

Минусы:

Кронштейн с «липучкой» не переставишь в другое место. Это — одноразовое крепление, исключающее смену дислокации.

После удаления кронштейна с «липучкой» на его месте остается клеевой след, требующий существенных усилий по его ликвидации.

Кронштейн с «липучкой» невозможно переставлять из машины в машину.

Таким образом, ещё на этапе выбора модели видеорегистратора, помимо прочих его характеристик, следует учитывать и тип его крепления в машине.

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Устанавливаем видеорегистратор

С задачей установки прибора справится любой автомобилист.

Тщательно выбираем место установки. Так, чтобы потом не переставлять, и чтобы провод питания прибора легко и с запасом по длине доставал до гнезда «прикуривателя» или иной выбранной вами точки подключения к электросети машины. Обезжириваем место установки. Это обеспечит надёжность крепления кронштейна — как присоски, так и липучки. Устанавливаем кронштейн в выбранное место. Монтируем на него сам прибор, чтобы убедиться, что всё вас устраивает. Подключаем электропитание регистратора.

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«Электрические» тонкости

Электропитание видеорегистратора можно организовать по-разному. Самый простой способ — через гнездо «прикуривателя» или, например, штатный USB-разъём на центральной консоли или между передними креслами. Но это означает, что у нас в салоне будут открыто болтаться провода.

Если такой вариант не устраивает, и вы не обладаете квалификацией автоэлектрика, придётся обратиться к соответствующему специалисту в автосервисе. Чтобы он убрал провод, ведущий к регистратору, под обивку салона и грамотно подключил его к бортовой электросети.

Обращение к услугам профессионального автоэлектрика особенно актуально, когда мы устанавливаем в своей машине видеорегистратор с двумя камерами: фронтальной и заднего вида.

Главное о видеорегистраторах в машине