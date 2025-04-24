Неправильная установка покрышки с направленным рисунком протектора: чем опасна и как избежать проблемы

Легковые автомобильные покрышки с направленным протектором положено ставить на авто так, чтобы при движении вперёд они вращались в строго определённую сторону. Разбираемся, что произойдёт, если это правило будет нарушено.

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Направленный рисунок протектора производители шин придумали с одной главной целью: организовать быстрый отвод влаги (или снежной каши зимой) из пятна контакта покрышки с дорогой. Это нужно, чтобы в процессе движения колесо контактировало с асфальтом, а не со слоем воды.

Напомним, что на высокой скорости колесо в какой-то момент может буквально «поплыть» по слою воды — как доска для сёрфинга по океанской волне. Этот эффект называется «аквапланирование». Он опасен тем, что из-за него машина внезапно и полностью теряет управление. В итоге — авария. Причём зачастую с тяжёлыми последствиями, поскольку аквапланирование возникает при движении на большой скорости.

Задача направленного рисунка протектора

Чтобы быстро и эффективно убирать воду из-под колеса, придумали оснащать его протектор специальными канавками изогнутой формы.

Канавки проложены от середины протектора к его краям — как правило, по красиво изогнутым траекториям. Их форма рассчитана таким образом, что они работают как своего рода «насосы»: выкачивая жидкость в одном направлении — в стороны.

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Но этот механизм работает при одном условии: колесо должно вращаться в определённом направлении. Если оно будет крутиться в обратную сторону, «насос» работать не будет. Собственно, это обстоятельство и определяет «направленность» рисунка протектора: он должен выполнять свою задачу при движении вперёд, когда машина достигает высоких скоростей. Задним-то ходом особо не разгонишься.

Как правильно установить направленную шину

Направление правильного вращения «вперёд» покрышки с таким рисунком всегда указывается на её боковине. Это либо просто стрелочка, сориентированная параллельно протектору, либо стрелочка, сопровождаемая надписью «rotation» — «вращение» по-английски.

Как правильно накачать колесо в машине: подкачка автомобильных шин

Когда неправильно ставят направленную покрышку

Неправильная, «против шерсти», установка направленного колеса обычно происходит по ошибке. Когда автовладелец меняет сезонную резину, хранящуюся прямо на дисках. Или работник шиномонтажной мастерской не обратит внимания на стрелочки на боковинах сменяемых колёс.

Кроме того, когда где-то на трассе приходится менять спущенное колесо на «запаску». В этом случае на направление вращения запасного колеса никто внимания не обращает — не до того уже.

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Чем может грозить езда на колёсах, установленных не по направлению рисунка

Здравый смысл подсказывает, что направленный в «неправильную» сторону рисунок протектора должен заметно повлиять на поведение машины. Хотя бы потому, что «насос» направленных канавок перестанет работать. А возможно, что и начнет действовать наоборот — то есть загонять воду под колесо…

Проверка на практике

Мало кто знает, но ещё в 2018-м году эту гипотезу решила опытным путем проверить одна серьёзная европейская организация — ) — «Европейское техническое объединение по шинам и колёсам». Поводом для исследования стал как раз «вопрос запасного колеса». Ведь, как уже говорилось выше, при его установке на направление вращения не смотрят. Вот ETRTO и решила выяснить: как ведёт себя в эксплуатации направленная покрышка, установленная «наоборот».

Почему порой спускают новые шины и как с этим бороться

В ходе теста выясняли параметры торможения и срыва машины в аквапланирование на разных моделях направленных колёс. Их устанавливали как в правильном, так и неправильном направлении. Тормозили при разной влажности и с разных скоростей. Эксперты постарались смоделировать все возможные условия.

Неожиданный результат

Результаты тестирования специалистами ETRTO показали, что установка направленных колёс «наоборот» вообще никак не влияет на тормозной путь и управляемость машины на покрытиях любой влажности.

Единственная разница в поведении авто обнаружилась в скорости, на которой возникало аквапланирование. У машины с колёсами, установленными в правильную сторону вращения, аквапланирование возникало чуть позднее, на немного более высокой скорости, чем когда колёса стояли «задом наперёд». Что, в общем-то не удивительно — канавки-«насосы» всё-таки работают. Неожиданным оказалось то, что эта разница в скоростях наступления аквапланирования оказалась минимальна — порядка нескольких километров в час у разных моделей колёс.

Таким образом, оказалось, что говорить о существенном снижении риска аквапланирования у шины с направленным рисунком протектора не стоит. Небольшой износ колеса — и его «антиаквапланировочные» свойства окажутся не лучше, чем у точно такой же покрышки, установленной «наоборот»!

Рекламные кампании большинства производителей легковых шин ни о чём подобном не упоминают — по понятным причинам.

А публикация результатов тех примечательных исследований ETRTO в какой-то момент тихо исчезла с официального сайта компании. Произошло это в начале 2020 года, когда по всему миру бушевала паника из-за СOVID-19. Никому тогда дела не было до каких-то там шин и лукавства шинной рекламы. А позже вся эта история и вовсе канула в лету…

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Выводы: