Как правильно накачать колесо в машине: подкачка автомобильных шин

Большинство автовладельцев рано или поздно сталкиваются с ситуацией, когда требуется накачать колесо или колеса в машине. Если причина не в проколе и нет необходимости в ремонте, тогда это совсем не сложная операция, для выполнения которой необходимы лишь насос и манометр.

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В этом материале мы подробно расскажем, когда следует проверять давление в шинах и как быстро и правильно накачать колеса авто.

Почему и как часто следует проверять давление в шинах автомобиля

Многим из нас кажется, что автомобильные колёса абсолютно герметичны, и стоит один раз накачать шины в машине правильным давлением — каким именно, расскажем ниже — то можно спокойно ездить до их замены. Но не всё так просто.

Давление в колесе падает не только из-за различных повреждений его протектора или боковины, неисправностей ниппеля, микротрещин или неровностей обода в местах прилегания шины.

Даже самые современные и новые шины могут терять воздух естественным образом. Обычно порядка 0,1 атмосферы в месяц. Вот почему эксперты шинных компаний рекомендуют проверять давление в колёсах хотя бы раз в четыре недели и всегда — если вам предстоит дальняя поездка.

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От чего зависит и каким должно быть давление в колесах автомобиля

Давление в шинах – параметр сугубо индивидуальный для каждой модели автомобиля. Причем давление в колёсах передней и задней осей конкретной машины не всегда одно и то же, а может отличаться в зависимости от нагрузки.

Каким именно давлением накачать шины того или иного авто, определяет его производитель, исходя из массы машины, её скоростных характеристик и допустимой массы перевозимого груза.

Узнать же, сколько именно атмосфер, бар или фунт-сил на квадратный дюйм (PSI) следует накачивать в колеса вашей машины и при какой нагрузке, можно из инструкции по эксплуатации, а также из информационной таблички, которую обычно наклеивают на торец водительской двери, одну из средних стоек либо внутреннюю сторону лючка бензобака.

В этой же «шпаргалке», как правило, указывают и все допустимые для установки на данный автомобиль типоразмеры шин. Наконец, если нет инструкции к машине и вы не нашли табличку, но есть интернет, можно воспользоваться специальным онлайн-калькулятором, в базе которого есть данные если не для всех, то для подавляющего большинства моделей.

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Что может случиться, если ездить на машине со спущенными или перекачанными шинами

Если давление в шине ниже нормы:

Шина изнашивается быстро и неравномерно — на спущенных колёсах интенсивно истираются внешние зоны протектора в зоне контакта с дорожным покрытием. Ухудшается управляемость. При потере давления на 1 атм заметно замедляются реакции автомобиля на команды рулём. Увеличивается тормозной путь. Растёт расход топлива. При сильной потере давления в шине может произойти её разрыв или самопроизвольная разбортировка колеса. При попадании спущенного колеса в глубокую яму или на острый стык можно не только порвать шину, но и разбить диск и подвеску.

Если давление в шине выше нормы:

Машина начинает ехать более жёстко. При этом из-за снижения демпфирующих свойств шин подвеска подвергается большим нагрузкам – сильным ударам при наезде на различные неровности, что заметно снижает ресурс ходовой. Тормозной путь становится больше. Из-за уменьшения площади пятна контакта колеса с дорогой ухудшается управляемость. Интенсивнее изнашивается протектор в центральной части. При наезде на острый стык перекачанная шина может взорваться.

Как узнать, что в машине необходимо подкачать колесо

Последствия сильного прокола вы, скорее всего почувствуете сразу, потому что полностью спущенное колесо начнет с жёсткими ударами проезжать неровности. А если прокол произошёл спереди, машину к тому же начнет сильно тянуть в сторону повреждённой шины. Но в таком случае подкачивать колёса смысла нет — нужно ставить запаску и ехать на шиномонтаж.

Если же воздух уходит медленно и понемногу, то поймать этот дефект и сообщить о нём водителю могут штатно установленные на автомобилях системы мониторинга давления в шинах, отслеживающие даже минимальные отклонения от нормы. Но есть такие ассистенты далеко не на всех моделях, а как правило, на более дорогих. Более же простые системы мониторинга, завязанные на датчики системы ABS, начинают бить тревогу только при ощутимых потерях воздуха в шине, что не очень удобно.

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Но даже если на вашем авто установлена продвинутая система контроля давления в шинах, иметь под рукой механический или электронный манометр будет совсем не лишним. Со временем штатный ассистент может начать работать некорректно или вовсе отказать – села батарейка в каком-то из датчиков, где-то ослаб контакт, причин у неисправностей может быть множество.

Поэтому регулярные и предшествующие поездкам на большие расстояния проверки, о которых мы написали выше, полезно производить отдельным прибором. Так вы проконтролируете не только давление в шинах, но и точность показаний штатной системы мониторинга.

Обычные манометры для шин не занимают много места – умещаются на ладони и стоят недорого. Даже электронный прибор, показания которого считываются несколько лучше, чем с аналоговой шкалы механического измерительного устройства стоят в пределах 500 рублей. Помимо отдельных можно воспользоваться манометром насоса. Но тогда придётся доставать последний при каждой проверке, а это не всегда удобно.

Важно! Проверять давление и накачивать шины в автомобиле необходимо до поездки и не раньше, чем через пару часов после остановки.

При этом не важно – лето на дворе или зима. Даже в холодное время года шина нагревается в процессе эксплуатации, а с увеличением температуры воздуха в колесе растет его и давление. В итоге, при измерении сразу после остановки прибор может показать более высокие значения, чем мы бы получили на «холодном» колесе.

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Чем и как накачать шины авто

Самый «чистый» способ, позволяющий не испачкать руки и вообще не прикладывать никаких физических усилий – заехать на шиномонтаж и попросить сотрудника подкачать колеса. Дорого не возьмут – сто, максимум двести рублей.

Если же шиномонтажа поблизости нет, остается одно – накачать колесо автомобильным насосом. Последние бывают ручными, ножными и компрессорными – работающими от электрической сети автомобиля. Использовать первые два мы не рекомендуем, ну разве что, когда нет другой альтернативы. Потому что качать, возможно, придется долго и физически это довольно тяжело.

Пользоваться компрессорным насосом намного проще и удобнее.

Алгоритм работы с такими устройствами следующий:

Вставляем штекер провода питания насоса в гнездо прикуривателя или отдельный 12-вольтовый разъем в автомобиле. Если провода не со штекером, а с зажимами-«крокодилами», подсоединяем последние к клеммам аккумулятора, соблюдая полярность.

Откручиваем колпачок вентиля на колесе и надеваем или накручиваем на ниппель головку шланга насоса.

В процессе работы компрессору может понадобиться много энергии, поэтому, чтобы не допустить разряда аккумулятора, стоит завести двигатель автомобиля.

Включаем насос и следим за стрелкой манометра. Как только она достигнет нужного нам значения, выключаем компрессор. Возможно, после остановки показания прибора изменятся в меньшую сторону. Тогда снова включаем насос и еще чуть-чуть подкачиваем шины. Повторяем эту операцию до тех пор, пока манометр остановленного компрессора не будет показывать требуемое давление.

Итак, совсем коротко