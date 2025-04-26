Замена жидкости ГУР в автомобиле своими руками: какую жидкость можно доливать в гидроусилитель руля в машине

Гидроусилитель руля обеспечивает лёгкое и комфортное вождение, а гидравлическая жидкость — один из ключевых элементов, влияющих на работу ГУР.

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С течением времени и под воздействием высоких нагрузок она постепенно теряет свои свойства, снижая эффективность работы всей системы. В этом материале мы расскажем, зачем нужна замена жидкости ГУР и как часто нужно её менять.

Как работает гидроусилитель руля

Гидроусилитель сводит к минимуму усилие, необходимое для вращения рулевого колеса. Особенно это важно в манёврах на парковке, при развороте — когда надо повернуть колёса при неподвижном автомобиле. Без ГУР это физически очень трудно сделать.

Если объяснять на пальцах, то работает это устройство так: есть насос, который поддерживает давление жидкости в гидравлической системе. Есть гидравлический цилиндр, поршень которого толкает рулевую рейку в нужную сторону. И есть распределитель, который в зависимости от поворота руля направляет жидкость в нужную часть цилиндра, заставляя поршень двигать рулевую рейку и поворачивать колёса.

Что нужно знать о жидкости ГУР

Итак, главная задача гидравлического масла заключается в том, чтобы передавать давление от руля на поршень. Кроме того, жидкость для ГУР выполняет роль смазки элементов механизма, задействованного в передаче усилия от руля специальной рейке. Также масло защищает детали ГУР от коррозии и излишнего перегрева, помогая отводить тепло.

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Зачем и когда нужно менять жидкость

Своевременная замена жидкости ГУР предотвратит поломку насоса, заклинивание руля, защитит систему от потери герметичности и других серьёзных проблем.

Масло подлежит срочной замене в следующих случаях:

Водителю приходится прикладывать повышенное усилие при вращении рулевого колеса

Во время поворота колёс раздается шум, вызванный деградацией свойств жидкости

При повороте руля раздаются хлюпающие звуки в ГУР (это может говорить о наличии осадка и присутствии воздушных пробок в жидкости)

Во время контроля состава жидкости ощущается запах гари, цвет стал заметно темнее или резко изменился

Речь идет о старом автомобиле с большим пробегом, в котором давно не меняли жидкость ГУР

Наличие хотя бы одного из этих признаков делает дальнейшую эксплуатацию автомобиля опасной!

Когда менять жидкость в гидроусилителе

В регламентах по техобслуживанию автомобилей чаще всего не указан определенный срок замены жидкости в рулевой системе. По мнению экспертов, контроль жидкости в ГУР лучше всего проводить после 10 000 километров пробега.

Обновлять жидкость в гидроусилителе руля рекомендуется после 60 000 километров пробега или раз в два года. При этом минеральное масло стоит менять через каждые 50-60 тысяч километров, а синтетическое может прослужить до 100 000 километров (в зависимости от состава).

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Как проверить уровень жидкости в ГУР

Рабочий бачок находится в моторном отсеке — непосредственно на насосе ГУР, по соседству с радиатором. Перед началом работы следует установить машину на ровную поверхность, затем — открутить крышку и заглянуть в бачок.

Во время контроля уровня масла следует ориентироваться на метки в самом бачке либо на метки щупа, встроенного в бачок. Верный уровень находится между отметками min и max — гидравлическое масло не должно выходить за эти пределы.

Чем отличаются жидкости ГУР

Жидкость для ГУР производят на основе синтетического либо минерального масла. В её состав добавляют присадки, которые уменьшают трение деталей в агрегате, предотвращают вспенивание и защищают детали гидравлической системы от коррозии. Важная функция присадок — стабилизация состава жидкости по показателям вязкости и кислотности.

Кроме того, в состав базового гидравлического масла входят красители ярко-жёлтого, ярко-зелёного и ярко-красного цветов. Но следует учитывать, что классификации масел по цвету нет — они делятся лишь по составу и назначению.

Недопустимо смешивать одинаковые по цвету жидкости ГУР, так как их состав может существенно различаться.

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Как долить или заменить жидкость

Для обновления жидкости необходимо заглушить двигатель, открыть рабочий бачок и с помощью шприца или «груши» скачать отработавшее масло ГУР из бачка. После этого с бачка надо снять «обратную» трубку и опустить её в емкость (по ней выльется оставшаяся жидкость, оставшаяся в системе). Дальше необходимо слить всю оставшуюся в системе жидкость.

Для этого на заглушенной машине надо просто крутить руль из одной стороны в другую. Так как давления в системе не будет, это будет нелегко, поэтому обычно эту операцию делают на вывешенной машине. Как только с «обратной» трубки перестанет течь старое масло — можно приступать к наполнению системы.

Для этого в бачок заливается новая жидкость и опять вращается руль. По мере наполнения системы масло надо будет подливать в бачок. Операция повторяется до тех пор, пока из «обратной» трубки не потечёт свежая жидкость. После этого еще раз наполняем бачок, надеваем трубку на обратный клапан бачка, обжимаем её и закрываем крышку.

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Далее запускаем двигатель и идем опять крутить руль. Скорее всего, налитая в бачок жидкость немного уйдет – не забудьте долить до нужного уровня. Отдельно отметим, что при смене жидкости ГУР есть смысл поменять и расширительный бачок. За время работы его фильтры настолько забиваются грязью, что тщательно вычистить их просто невозможно.

Теперь самое важное

Регулярный контроль уровня и состояния жидкости в ГУР позволит избежать аварий и непредвиденных расходов. Проводить эти процедуры необходимо по рекомендованному графику и в соответствии с инструкциями производителя. Чтобы быть уверенным, что все работы будут проведены правильно, лучше обратиться к специалистам.