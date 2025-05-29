Почему может упасть мощность мотора даже на новой машине

От быстрой и существенной потери мощности мотора не застрахован ни один автовладелец. Подробно рассматриваем причины, из-за которых может «ослабеть» двигатель даже у недавно купленной машины.

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Потеря мощности: симптомы

Водитель в какой-то момент замечает, что динамика разгона его авто существенно ухудшилась.

Заметное увеличение расхода топлива.

Машина перестала разгоняться выше определённой скорости.

На холостых оборотах (в заторе или на парковке) мотор работает нестабильно, словно вот-вот заглохнет.

Почему падает мощность

Из-за заправки некачественным топливом

Залив в бак горючее на сомнительной АЗС, не удивляйтесь потом: почему это у меня машина перестала ехать! В таких местах горючее может оказаться с примесями посторонних веществ, которые, например, не полностью сгорают в цилиндрах.

Либо под видом автомобильного топлива вам продали субстанцию, в принципе не предназначенную для двигателя внутреннего сгорания. На плохом бензине (или дизтопливе) машина хорошо не поедет!

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Проблемы со свечами зажигания (у автомобилей с бензиновыми двигателями)

Падение мощности мотора может быть вызвано неприятностями со свечами. Даже на свежей машине они могут, например, покрыться слоем нагара. Он препятствует правильному формированию искры, которая должна воспламенять в цилиндре топливовоздушную смесь. Из-за нагара на электродах свечи случаются пропуски зажигания. При этом цилиндр, где не сгорела топливная смесь, не вносит свой вклад в дело вращения коленвала. Что снижает суммарную мощность силового агрегата.

Нагар на свечах порой возникает, даже если мотор полностью исправен и заправляется качественным топливом. Длительная езда при низких оборотах (например, в дорожных заторах) способствует неполному сгоранию топлива в цилиндрах и появлению отложений. Чтобы избежать этого, время от времени следует ездить на «длинных» передачах, раскручивая двигатель до 4000–4500 оборотов в минуту.

Загрязнение воздушного фильтра

Воздушному фильтру автовладельцы, как правило, внимания почти не уделяют. Меняют его на новый, когда инструкция по эксплуатации или мастер на ТО скажет, и на этом всё. Между тем, его состояние прямо влияет на мощность мотора. Фильтр, плохо пропускающий воздух, не даёт силовому агрегату «дышать полной грудью»: создавать и сжигать в цилиндрах качественную топливовоздушную смесь. В условиях кислородного голодания ожидать от мотора выработки полной мощности не стоит.

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Воздушный фильтр может раньше положенного срока засориться, когда машина много времени ездит по пыльной местности: например, в сухой сезон по грунтовкам. Или, наоборот, во время сильных ливней в городе «хлебнёт» дождевой водички из глубокой лужи — так, чтобы та до фильтра по воздуховоду дошла. Намокший воздушный фильтр означает удушье для мотора. И потерю мощности из-за этого. В обоих случаях воздушный фильтр нуждается в замене.

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Проблемы с топливной системой

Мощность двигателя может падать как от вышеупомянутой нехватки воздуха, так и от недостатка топлива. Заправка машины какой-нибудь гадостью под видом горючего может, например, привести к засорению топливной магистрали. Да, у бензонасоса обычно имеются сеточка и фильтр, противостоящие подобному безобразию. Но последний тоже может выйти из строя из-за критического количества грязи в топливе. Пока фильтр не заменишь, нормально не поедешь.

Заезды по достаточно серьёзному бездорожью на какой-нибудь «городской» по своим характеристикам машине порой приводят к механическим повреждениям топливопровода. Смял трубку топливопровода (она, как правило, проложена под днищем машины) об какой-нибудь камень — посадил силовой агрегат на диету, которая оборачивается потерей мощности.

Ну и о форсунках, впрыскивающих горючее в цилиндры, тоже нельзя не вспомнить. Когда они загрязняются — хоть из-за плохого качества топлива, хоть по иным причинам — машина тоже теряет мощность. Поскольку и в этом случае тоже сильно ухудшается процесс горения в цилиндрах. Мощность при этом тоже падает, разумеется. Чистка форсунок требует спецоборудования. Потому без визита на СТО устранение такой проблемы невозможно.

Выводы

Чтобы не падала мощность мотора новой машины, её владельцу следует: