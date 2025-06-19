Почему не стоит ставить на машину диски увеличенного размера

Многие автовладельцы небезосновательно считают, что чем крупнее колёса у машины, тем лучше. Однако установка больших дисков влечёт ещё и негативные последствия. Рассказываем о минусах больших колёс.

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Аргументы в пользу оснащения собственной легковушки как можно более крупными колёсами просты.

Машина, «стоящая» на крупных колёсных дисках, смотрится более симпатично. По крайней мере, так считают многие автовладельцы.

Машина на более крупных дисках плавнее проходит неровности.

Принимая решение поставить своё ТС на колёса покрупнее, следует иметь в виду несколько возможных отрицательных моментов.

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Размерчик должен соответствовать

Основная масса легковушек сейчас оснащается дисками c посадочными диаметрами резины 15–17 дюймов — те самые R15–R17. Для крупных кроссоверов и седанов наиболее распространённый размер колёс R18–R19. Для каждой модели автопроизводитель рекомендует колёса с размерами, лежащими в определённом диапазоне.

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Например, для машины разрешены диски R16 и R17. Это означает, что с такими колёсами производитель гарантирует сохранение автомобилем всех заложенных в него конструкторами потребительских и эксплуатационных свойств.

Но владельцу-то хочется колёса побольше! И опытным путем он выясняет, что в колёсные арки его ТС умещаются, допустим, диски R18! Ура?! Или не совсем?

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Неочевидные нюансы установки увеличенных дисков

Прежде чем покупать понравившиеся с точки зрения дизайна диски большего радиуса, приглядитесь к содержимому колёсных арок вашей машины. Вполне может оказаться, что установить большой диск помешают особенности конструкции тормозных механизмов, поворотного кулака, рычагов подвески, способ крепления стойки. Новый диск может банально не налезть на тормозной суппорт, например. Когда диск увеличенного размера встал в арку, можно порадоваться. Но не сразу. Допустим, обновку машина получила летом, когда на диске смонтирована низкопрофильная резина. Осенью придёт время переобувать авто в зимние шины. Профиль которых, как правило, выше, чем у летних. И тут может выясниться, что расстояние между зимней покрышкой и колёсной аркой настолько мало, что при движении чуть ли ни на любой неровности резина с высоким зубастым зимним профилем задевает за арку. Как и при поворотах, кстати. Диски увеличенного диаметра вынуждают использовать низкопрофильную резину. Во-первых, машина на низкопрофильных «катках», как правило, становится заметно более чувствительной к колейности в асфальте. То есть на трассе с колеёй управление авто на большой скорости потребует от водителя повышенной концентрации. Во-вторых, низкопрофильная резина более уязвима к повреждениям от ударов о всякие дорожные неровности. Она их хуже и переносит, и амортизирует. Что повышает риск повреждения не только шины, но и самого диска. Большое колесо — больший вес. Следствие его увеличения — повышенная нагрузка на узлы подвески и, соответственно, более скорый выход их из строя. Больший внешний радиус колеса может сыграть нехорошую шутку с автовладельцем и в плане штрафов. У большинства машин в спидометры заложена заводская погрешность. Они обычно завышают показания скорости машины относительно истинной на 3–5%. Это сделано для того, чтобы и водитель помедленнее ехал, и в качестве предохранителя от штрафов за небольшие — на 2­–3–5 км/ч —превышения скорости. Установка колёс повышенного диаметра эту погрешность спидометра, как правило, нивелирует. А в некоторых случаях водитель начинает видеть перед глазами даже заниженную скорость. При этом машина едет на несколько км/ч быстрее, чем показывает прибор. Из-за чего автовладелец будет получать штрафы за фактические превышения скорости. Хотя он будет уверен, что ничего подобного не делал.

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Выводы