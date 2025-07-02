Стоит ли делать чип-тюнинг на новых китайских машинах

Процедура чип-тюнинга легковых автомобилей всегда пользовалась стабильным спросом среди российских автовладельцев. Массовый приход китайских моделей на наш рынок лишь добавил интереса к этому виду усовершенствования личного авто.

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Что такое чип-тюнинг

Владельцы автомобилей прибегают к чип-тюнингу, когда хотят повысить мощность мотора без серьёзного вмешательства в его конструкцию. Название «чип-тюнинг», в принципе, отражает суть процедуры: в ходе неё перепрограммируется электронный блок управления двигателем (ЭБУ).

Новая программа (называемая на жаргоне «прошивкой») изменяет настройки подачи топлива в цилиндры, параметры зажигания, срабатывания ограничителя оборотов, режимы работы турбины и т.п. Процесс перепрошивки ЭБУ двигателя занимает максимум пару часов.

Плюсы чип-тюнинга

Главный плюс перепрограммирования «мозгов» двигателя — заметное увеличение его мощности. Для атмосферных силовых агрегатов её прирост достигает примерно 10%. Турбированным моторам чип-тюнинг добавляет 20–50% производительности!

Благодаря такому подспорью авто существенно прибавляет в динамике разгона. У машин с автоматической КП заметно реже происходят переключения передач «вниз», что добавляет плавности движению.

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Минусы чип-тюнинга

Увеличение расхода топлива. Это и понятно: лишнюю энергию из воздуха не возьмёшь — только из дополнительно сожжённого топлива.

Возникает неопределённость: сможет ли трансмиссия без неприятных последствий справиться с увеличившимся потоком энергии от мотора.

Неизвестно, насколько снизится общий ресурс мотора и трансмиссии, работающих в более напряжённом режиме.

Во время ТО в дилерском центре факт чип-тюнинга теоретически может быть обнаружен. Хотя вероятность этого события, как правило, невелика. Тем не менее, если перепрошивка ЭБУ мотора вскроется, с заводской гарантией на авто, скорее всего, придётся распрощаться.

На каких «китайцах» чип-тюнинг делать можно

Если не принимать во внимание риск потери заводской гарантии, главной проблемой остается ресурс «чипованного» мотора и работающей с ним в паре КП.

Большинство движков китайских легковушек имеют небольшой объём и выдают приличную мощность благодаря турбонаддуву. То есть и так работают в достаточно напряжённом режиме. А тут еще и чип-тюнинг — того гляди не выдержит и сломается!

Но всё не так страшно, на самом деле. Дело в том, что многие китайские производители поставляют на российский рынок свои легковушки с дефорсированными (то есть с искусственно сниженной мощностью) моторами. Это делается для уменьшения транспортного налога, который будут платить будущие российские владельцы.

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Например, 2-литровый бензиновый мотор, который Chery устанавливает как на свои модели, так и на модели суббрендов компании, на китайском рынке выдает 261 л.с., а в России — 249 л.с.

Это сделано, чтобы не переваливать 250-сильную границу в налоговом законодательстве. В Москве, например, транспортный налог за машину мощностью 225–250 л.с. считается по 75 рублей за каждую «лошадку». А для моторов мощнее 250 л.с. — уже по 150 рублей за каждую «лошадь» под капотом!

У двухлитровых моторов Haval примерно та же история. На моделях компании для китайского рынка они развивают 211 л.с., а для российского — 192 л.с. Потому как (возьмём для примера ту же Москву) транспортный налог для мотора до 200 л.с. составляет 50 рублей за «лошадь», а свыше (200–225 л.с.) — уже 65 рублей.

1,5-литровые моторы моделей от Geely и суббрендов всё той же Chery развивают 147 л.с. Потому что есть налоговая планка на уровне 150 л.с. Если мощность мотора ниже, транспортный налог считается исходя из тарифа 35 руб/л.с., выше — 45 руб/л.с. А между тем тот же полуторалитровый моторчик Geely Coolray в Китае развивает не 147 л.с., а все 177 л.с. Разницу в целых 30 л.с. под правой ногой почувствует любой водитель этого компактного кроссовера.

Как понять, что катализатор машины вышел из строя и что с этим делать

Это говорит о том, что чип-тюнинг автомобилей с подобными моторами совершенно не навредит их конструкции. Поскольку эта процедура, на самом деле, всего лишь вернёт силовому агрегату производительность, на которую был рассчитан изначально не только он сам, но и все остальные системы машины.

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Вывод

Чтобы убедиться, что чип-тюнинг двигателя конкретной модели китайской машины совершенно безопасен, следует обратить внимание на паспортную мощность её двигателя. Если она чуть-чуть не дотягивает до 150 л.с., 200 л.с., 225 л.с. или 250 л.с., — скорее всего, мотор искусственно дефорсирован для российского рынка ради снижения транспортного налога.

Чтобы убедиться в этом, можно изучить информацию на автомобильных интернет-ресурсах о существовании моделей-двойников вашей машины на внутреннем рынке КНР. И выяснить мощность их мотора — аналогичного тому, что стоит под капотом вашей машины.

Установив таким образом факт дефорсирования движка вашего ТС, можно обращаться к специалистам по чип-тюнингу. Если уверены, что после увеличения мощности мотора ваша машина не слетит с фирменной гарантии. Либо если этот момент для вас несущественен.