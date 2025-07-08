Можно ли смешивать разные моторные масла

Ситуация, когда в системе смазки двигателя оказывается смесь разных масел, отнюдь не умозрительна. В процессе эксплуатации машины случаются порой и гораздо более экзотические эпизоды. И автовладельцу полезно быть готовым к чему-то подобному — хотя бы в теоретическом плане.

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Необходимость смешать разные масла в моторе может возникнуть, например, где-то в дороге. Когда в доступе не окажется точно такого же сорта и марки смазки, которую в ваш двигатель заливали во время последнего ТО.

Причём так может произойти даже на новой машине. Есть моторы, для которых повышенный расход смазки — норма. А есть модели двигателей, которые даже при минимальном пробеге вдруг резко начинают требовать внеплановых доливов масла. Например, как у некоторых моторов BMW или Volkswagen.

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С другой стороны, если вы решили перевести двигатель своего авто на другое масло во время очередного планового ТО, имейте в виду: без полной промывки мотора внутри него произойдет смешивание новой смазки с остатками старой. Последней в каналах и полостях блока цилиндров, его головке и в турбине может оставаться до 10–15%.

Какие бывают масла

Начиная разговор о смешивании масел, следует сказать, что они различаются по типу «основы», так называемого «базового масла», и по составу присадок, растворённых в нём. Заметим, что доля последних в некоторых сортах моторных смазок может достигать 25%!

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По типу «базы» масла делятся на:

Минеральное масло. Продукт прямой перегонки нефти. Полусинтетическое масло. Как правило, состоит из смеси минерального и синтетического масел. Синтетическое масло, полученное методом гидрокрекинга из минерального нефтяного сырья. Синтетическое масло на основе полиальфаолефинов (ПАО). Его получают путем синтеза из углеводородного газа этилена. Эстеровые масла — состоят из сложных эфиров. В качестве сырья для их производства используются растительные масла — чаще всего рапсовое и кокосовое.

В общем случае смешивать моторные с мазки с разными базовыми маслами не рекомендуется. Хотя минеральное масло с полусинтетикой или с гидрокрекинговой синтетикой вполне хорошо уживаются. А ПАО хорошо себя чувствует в смеси с гидрокрекинговой «базой».

А как быть с присадками в масле?

На самом деле, самая большая проблема при смешивании разных масел связана с присадками, которые в них содержатся.

В пакет присадок моторного масла входит целый набор химических веществ, каждое из которых выполняет определённую функцию. Это моющие присадки, противопенные присадки, антиокислительные, антифрикционные, антикоррозионные и прочие.

Каждый такой набор веществ тщательно подбирается таким образом, чтобы эти химикаты не выпадали в осадок, не «убивали» друг друга и не мешали друг другу выполнять свои задачи. Состав присадочных пакетов в готовых маслах, как правило, составляет коммерческую тайну. Когда вы смешиваете два масла, вы смешиваете и разные пакеты присадок. Как поведет себя этот коктейль в моторе — заранее может сказать лишь химик-масленщик.

Бездумное смешение присадочных пакетов грозит выпадением твёрдого осадка в масле, засорением масляных каналов, закоксовыванием поршневых колец, клапанов и свечей, а также прочими неприятностями. Которые в конечном счете могут быстро вывести мотор из строя.

Избежать такого исхода отчасти можно, смешивая разные масла одного производителя. Дело в том, что в рамках одного бренда часто применяются схожие «присадочные» решения для разных продуктов. Благодаря этому обстоятельству, можно в какой-то мере быть уверенным: разные масла одного производителя не будут конфликтовать с точки зрения химического состава.

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Можно ли смешивать масла разной вязкости

Вязкость масла обычно указывается на канистре маркировкой типа: 10W40, 0W20, 5W30, 5W40 и т.п. Первая цифра характеризует вязкость смазки при низких температурах на улице, а вторая — при полностью прогретом моторе. С точки зрения темы этого материала следует знать, что смешивать моторные масла с разной вязкостью категорически не рекомендуется. Доля масла с «чужой» вязкостью в двигателе в самом крайнем случае не должна превышать 10%.

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