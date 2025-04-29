Под правильным углом: тест-драйв кроссовера GAC GS3

Если вы устали от однообразия дизайна и повадок компактных китайских кроссоверов, вам сюда — поближе к GAC GS3. Среди одноклассников-земляков эта машинка выделяется не только внешним видом, но и характером.

© Алексей Батушенко

Подозреваю, что за последние пару лет читатель-автовладелец уже подустал от нытья всевозможных автоэкспертов на тему однообразия «китайцев». Действительно, их монотонная «модность» навевает печаль по ушедшему от нас прочему автопрому. Мы уже привыкли и не удивляемся стандартно-дубовой подвеске и шумному салону, а также непременно-гигантскому монитору на центральной консоли очередной китайской новинки российского авторынка. Примерно такого плана «былое и думы» крутились у меня в голове перед тест-драйвом GAC GS3. Однако этот малыш удивил тем, что умудрился не слиться с толпой прочих китайских кроссоверов.

Если взглянуть на него мельком — ничего особенного, очередной «китаец». Но задержи подольше взгляд, например, на его «физиономии» и заметишь, что она как бы «собрана» из множества плоскостей-треугольников. Даже в блоке ДХО/поворотников светодиоды подмаргивают и горят огнями треугольной формы.

© Алексей Батушенко

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В задних фонарях, крупном спойлере на пятой двери, в выпуклостях на боковинах кузова — тоже сплошь углы! Самое поразительное, что всё вместе это смотрится не наброском художника-конструктивиста, а как гармоничное и стильное целое. Кто бы что ни говорил, а за внешность GAC GS3 можно смело выкатить твёрдую пятёрку. В том числе и за то, что сумел отстроиться от конкурентов.

© Алексей Батушенко

Внутренний дизайн

После «прелюдии», обеспеченной экстерьером кроссовера, ждёшь, что внутри него тема «треугольных плоскостей» будет тотально продолжена. А там — сюрприз: ничего подобного! Все стильно, но спокойно. Формы деталей салона по-современному стремительны, но при этом плавны и округлы. На самом деле это правильно. Глазу куда приятнее ежедневно наблюдать спокойный дизайн, чем ежесекундно натыкаться на жёсткие геометрические образования.

© Алексей Батушенко

Кое-где, разумеется, угловатость в салоне всё же представлена — чтобы продемонстрировать хоть какую-то связь с резковатыми чертами экстерьера.

Дефлекторы вентиляции, элементы центрального тоннеля, гранёная «стекляшка», украшающая джойстик управления трансмиссией, — кое-что геометричное найти в салоне GAC GS3 можно. Но на этом, по большому счёту, и всё.

© Алексей Батушенко

Мультимедийные тонкости

Интерфейс 7-дюймойвого экрана приборной доски можно менять в зависимости от текущего режима вождения — «эко», «комфорт» и «спорт». В топовой комплектации GL-R выбор расширяется еще и вариантом «Спорт+». В любом из режимов можно менять набор данных, которые бортовой компьютер выводит на «приборку».

Неизменно же на ней присутствуют цифирь скорости (в центре экрана), текущие обороты коленвала (слева) и шкалы температуры двигателя и уровня бензина в баке (справа).

© Алексей Батушенко

Мультимедийный монитор на центральной консоли тут, к счастью, не стали раздувать до трендово-невменяемых 15-16 дюймов, как у ряда прочих китайских моделей. Имеющиеся тут 10 дюймов диагонали — оптимальный размер для такого рода девайсов. Крупнее — оправдан разве что для просмотра видео. Или когда автовладельца зрение подводит и у него получается попадать пальцем лишь в крупные и широко раскиданные по монитору значки.

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Функционал и возможности мультимедийки GS3 — более чем достаточны. Тут есть и разнообразная музыка, и Carplay, и навигатор, и блютус… А при включении (тоже через монитор мультимедийки, кстати!) режима вождения «Спорт+» на экран выводятся ещё и данные о давлении наддувного воздуха, температуре масла и прочие «гоночные штучки». Прикольно. Но в нормальной жизни — не функционально.

© Алексей Батушенко

Из непонравившегося в организации мультимедийной системы могу назвать необходимость каждый раз углубляться в меню на четыре (!) уровня для включения, например, обогрева сидений. Как и для включения любимой радиостанции, кстати. При запуске машины на монитор всегда выводится «быстрое» меню.

Чтобы добраться до запомненного списка станций, нужно сначала ткнуть в малюсенькую иконку основного меню на левом краю монитора, далее, уже в нём, войти в раздел «радио», а там включить отображение списка станций, отмеченных «сердечком». Неужели сложно было сделать так, чтобы при запуске мотора на мультимедийный монитор выводился тот же раздел, что и при выключении двигателя?!

© Алексей Батушенко

Общее впечатление от салона

Но на самом деле это мелочи. Салон машины отделан качественной кожей и дорогим пластиком. По-серьёзному придраться тут, по сути, не к чему. Кресло водителя? Сидишь и не думаешь о нём. Это значит, что с эргономикой посадки всё в порядке. Даже в самом высоком положении «сидушки» над головой остаётся полно места — и это при наличии панорамного люка в крыше! Водитель ростом 180 см садится на задний диван «сам за собой» вообще без каких-либо проблем для коленей.

Объём багажника у GS3 отнюдь не рекордный — 341 литр. Немного. Но что вы хотите от машины длиной 4,4 метра и с колёсной базой 2,65 метра?

Из необычного отмечу отсутствие стеклоочистителя стекла пятой двери. В дождь и слякоть на GS3 мне поездить не «посчастливилось». Так что об обзорности сзади в плохую погоду сказать ничего не могу. Но замечу: сложная, с большими прорезями у основания, форма спойлера на пятой двери кроссовера, возможно, выбрана как раз ради снижения «пачкучести» заднего окна.

© Алексей Батушенко

Как GAC GS3 едет

А на ходу… Впервые сев за руль GS3, я не обратил внимания, что машина находится в режиме движения «спорт». И с первого же километра она принялась меня радовать бодрым разгоном, острой настройкой рулевого управления, чёткими реакциями на руль. Красота: 170 турбированных «лошадей» 1,5-литрового мотора, 7-ступенчатый робот — я сразу же поверил в паспортные 8,8 секунды до 100 км/ч! Передний привод и отсутствует вариант с 4х4? Да бог с ней, с полноприводностью: машинка и так прекрасно реализует свою энергетику.

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Но через какое-то время пришла пора попробовать более флегматичные и экономичные режимы «комфорт» и «эко»… Каюсь: распробовав GS3 в «спорте», я уже просто не смог ездить в более спокойных режимах! Да, расход бензина при этом был немаленьким — на уровне 9,5-10,5 литров на каждую сотню. Но откровенно умирающая динамика GS3 в «комфорте» и, уж тем более, в «эко» после «спорта» были невыносимы! Замечу также, что и «типа совсем гоночный» режим «спорт+» для повседневной езды мне тоже не зашёл.

© Алексей Батушенко

В нём мотор ниже 3000 об/мин практически не опускается. Силовой агрегат постоянно и не особо красиво порёвывает, турбина посвистывает. Кроссовер прыгает с места вперёд при малейшем нажатии на газ... Но при этом радикального улучшения динамики по сравнению с обычным «спортом» ты не получаешь. Да, более громко, да, более резко и нервно. Но на этом и всё, собственно. А вот обычный (без плюсика) «спорт» — оптимален.

Поездив за рулём GAC GS3 в спортрежиме несколько дней, я поймал себя на мысли, что ну никак не смогу отправить его в один ряд с прочими китайцами аналогичного класса!

Давно мне в руки не попадался «китаец», за рулём которого ощущаешь настоящий драйв, не обкладываясь кучей оговорок. Оно — хорошо едет, оно — удобное, оно — приятное внешне. Что ещё нужно от машины большинству людей из сидящих за рулём?! Нужно самое главное — хорошая цена…

© Алексей Батушенко

Цены GAC GS3

В этом разделе стоит признать: в прайс-листе у кроссовера фигурируют цифры повыше, чему большинства моделей-одноклассников. Ценники GAC GS3 стартуют с отметки 2,5 миллиона рублей. А топовая версия обойдётся в 2,85 миллиона. Это без маркетинговых скидок и прочих уловок.

Но зато даже в «базе» — с обычным «кондеем», без панорамного люка, вентиляции «пятой точки» водителя и с простеньким 3,5-дюймовым экраном приборки, у вас в руках оказывается необычная внешность и качественный интерьер GS3. И самое главное: вы получаете 170 л. с. под капотом, шустрый «робот» со спортрежимом и чёткую энергоёмкую подвеску этого компактного «кросса»!

© Алексей Батушенко

Технические характеристики GAC GS3

Габариты — 4410 х 1850 х 1600 мм

Колёсная база — 2650 мм

Объём двигателя — 1497 см³

Мощность — 170 л.с.

Расход топлива — 5,9 л/100 км

Трансмиссия — 7-ступенчатая роботизированная

Привод — передний

Разгон 0 – 100 км/ч — 8,8 сек.

Объём багажника — 341 л

Снаряжённая масса – 1490 кг

Плюсы GAC GS3

Симпатичный дизайн. Мощный двигатель. Хорошая динамика и управляемость. Хорошая эргономика. Богатая комплектация.

Минусы GAC GS3