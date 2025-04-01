«Лёгкая душа»: тест-драйв кроссовера Soueast S09

Автомобили марки Soueast совсем недавно появились на российском рынке. И в этом их фишка — народ к ним пока не привык, как к прочим китайским брендам. Мы протестировали флагманскую модель — полноприводный Soueast S09 — и у нас теперь есть, что о нём рассказать.

© Алексей Батушенко

Новичок российского авторынка Soueast — это один из суббрендов китайского автогиганта Chery. Некоторое время назад этот промышленный конгломерат взял под контроль небольшую автомобильную компанию South East (Fujian) Motor Co. На её мощностях стали выпускать «премиальную» линейку машин.

Для российского рынка название South East («юго-восток» в переводе с английского) китайские маркетологи «слепили» в одно слово Soueast. И придумали легенду, что оно получилось якобы из слияния английских слов «soul» (душа) и «ease» (легко).

Как по мне, нэйминг получился — так себе. Неспроста же мой младший ребенок при первом взгляде на капот Soueast S09 громогласно сообщил, что в названии машины явно допущена ошибка: «Тут в слове «юго-восток» пропущены две буквы th». «Устами младенца…», как говорится.

© Алексей Батушенко

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Стильная личность

Тем не менее, забыв про название и просто поглядев на Soueast S09, понимаешь, что задумка китайцев позиционировать этот бренд в качестве премиального, можно сказать, удалась. Машина выглядит солидно. И оригинальная светодиодная окантовка радиаторной решётки и передней кромки капота только подчеркивают это впечатление. Профиль машины можно назвать классическим, присущим многим большим кроссоверам.

© Алексей Батушенко

Ничего удивительного, поскольку в основе конструкции Soueast S09 лежит другой «кросс» из автомобильного «гнезда» Chery Holdings — Jetour X90 Plus.

Этот «большой мальчик» уже достаточно давно продаётся в России и прекрасно известен российскому автомобилисту. На самом деле техническое родство Soueast S09 и X90 — это очень хорошо. Jetour X90 Plus — действительно очень неплохая по своим характеристикам китайская машина.

Возвращаясь к теме внешности Soueast S09, нам остаётся лишь обратить внимание на его корму. По нынешним меркам её оформление вполне можно считать консервативным. Тут мы видим классические (теперь уже для китайского автопрома) узкие задние фонари, стоп-сигнал через всю заднюю дверь, «козырек» спойлера в верхней части, пара больших патрубков выпускной системы… Действительно классика китайского современного автомобильного дизайна.

© Алексей Батушенко

Всё вместе это создаёт образ серьёзной, «увесистой» и стильной машины. Заявку Soueast S09 на премиальность можно считать принятой.

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Что в салоне?

В салоне нацеленность на «премиум» прослеживается в первую очередь в отделке. Благородного тёмно-коричневого и чёрного цвета кожзаменитель и мягкий пластик повсюду. «Музыка» — и, причём, очень неплохая — Sony. Что касается комплектации, то тут, как говорится, есть всё.

© Алексей Батушенко

Проблема в том, что на сегодняшний момент китайские производители явно разбаловали потенциального покупателя, «нашпиговывая» свои машины максимальным количеством опций. Те из них, которые ещё каких-то несколько лет назад могли считаться признаком принадлежности машины к топовому сегменту рынка, сейчас массово встречаются на относительно недорогих легковых авто.

Вот и у Soueast S09 так — очень богатый набор опций. Но при этом, по нынешним временам считай, стандартный. Тот же 15-дюймовый экран мультимедийной системы, 10-дюймовая цветная «приборка», атмосферная подсветка, куча электронных ассистентов водителя, «шайба» выбора режимов движения («эко», «спорт» и прочий стандартный набор), здоровенный люк во всю крышу, многозонный климат-контроль, мультируль, видеокамеры «по кругу» и прочее, прочее... Всё круто, но удивить потребителя не выйдет.

© Алексей Батушенко

Хотя для машины, метящей в премиальный сегмент, это и не нужно. Отмечу, что обзорность с места водителя прекрасная. Показания приборной доски читаются легко. Стандартное нарекание к о всем машинам с огромным «планшетником» вместо мультимедийной системы — управление слишком многими опциями убрано в электронное меню. Физические кнопки были бы удобнее. Но это, как известно, издержки повального увлечения китайских автодизайнеров тачскринами в салонах.

© Алексей Батушенко

«Хорошо сидим!»

Пассажиры в машине чувствуют себя прекрасно. «Ноль-девятый» Soueast порадует их комфортабельными креслами и простором для ног. Водительское же сиденье явно создавалось по американским лекалам – в расчёте на очень крупных людей.

Например я, при росте 181 и весе за 90 кг, боковой поддержки спиной не чувствовал вообще. Хотя эти элементы у кресла имеют внушительные размеры. Гражданин в полтора раза шире меня должен оценить их по достоинству.

Зато третий ряд сидений Soueast S09 отнюдь не символический, как у большинства одноклассников. Даже взрослый может там провести довольно долго время в дороге. Из-за этого объём багажного отсека при поднятых спинках третьего ряда сидений невелик – всего 136 литров. При переходе в пятиместную конфигурацию салона грузовое пространство увеличивается до 723 литров.

© Алексей Батушенко

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Ложка дёгтя

Пожалуй, основной параметр, по которому Soueast S09 явно не тянет на премиум — звукоизоляция салона. Она тут откровенно слабая.

Постоянный громкий гул на ходу несется из колёсных арок. И его явно не спишешь на относительно громкие зимние покрышки. Китайцы в данном случае сэкономили и на «шумке» моторного отсека.

При нажатии на газ уже на 1800-2000 оборотах двигателя из-под капота в салон несётся назойливое подвывание мотора.

© Алексей Батушенко

Как едет

Под капотом Soueast S09 располагается единственно возможный силовой агрегат объёмом в два литра и мощностью 197 л.с. Переднеприводная версия кроссовера оснащается 7-ступенчатой роботизированной КП, а полноприводная 8-ступенчатым «автоматом».

В наши руки попала полноприводная «автоматическая» версия модели. АКП в тандеме с мотором обеспечивает вполне пристойную динамику крупной и достаточно тяжелой машине (под две тонны снаряжённого веса). Ускорение с места до 100 км/ч заявлено на уровне 8,9 секунд. Это на 0,4 секунды медленнее, чему переднеприводной версии Soueast S09. Однако заметить эту разницу большинство водителей вряд ли сможет.

© Алексей Батушенко

Как рулится

Как бы то ни было, но на ходу Soueast S09 каких-то сюрпризов и откровений не преподнёс. Бодренький разгон, пустоватый, но понятный и предсказуемый руль. Вполне ожидаемые для высокого и тяжёлого кузова крены в быстрых поворотах.

При маневрировании за дорогу держится своими колесами очень даже неплохо. Подвеска хорошо справляется с мелкими и средними неровностями. Но на приличных колдобинах зад «бабахает» изрядно.

© Алексей Батушенко

Характер трансмиссии

Восьмиступенчатый «автомат» Soueast S09 в большинстве случаев справляется со своими задачами, плавно перебирая передачи. Однако в некоторых ситуациях — например, когда нужно переключиться на пару передач ниже — она ощутимо «подтупливает», словно роботизированная КП, для которых это норма. Хотя, возможно, дело тут не в самом «автомате», а в настройках электроники, управляющей силовым агрегатом.

Подобный эффект можно ощутить, в частности, когда вы притормозили перед «лежачим полицейским», перевалили через него и затем решили вновь набрать обычную городскую скорость. Жмёте на газ, машина не реагирует секунду-другую и только затем взрёвывает двигателем и начинает энергично ускоряться.

© Алексей Батушенко

Полноприводный Soueast S09 демонстрирует неплохие (для городского кроссовера) внедорожные задатки: 190 мм дорожного просвета и многодисковая муфта в приводе задних колёс. Однако не стоит ждать от него проходимости УАЗика.

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Аппетит

«Большой мальчик» по имени Soueast S09 своим расходом топлива отнюдь не напрягает.

При движении по городу без заторов он стабильно показывает потребление на уровне 8,8-9 литров бензина на 100 км пробега. В пробках «аппетит» ожидаемо повышается.

Но не чересчур – до вполне объективных 11,5-12 литров. На скоростях 100-120 км/ч при движении по трассе бортовой компьютер демонстрирует цифры «вокруг» 9,5 л/100 км.

Цены

Что касается российского прайс-листа Soueast S09, то тут всё просто. Нам доступны две комплектации кроссовера переднеприводная Comfort plus за 3,9 млн рублей и полноприводная Premium за 4,1 млн. Последняя, помимо трансмиссии 4х4, отличается от базовой более широким набором электронных ассистентов водителя и комфортных опций.

© Алексей Батушенко

Технические характеристики Soueast S09

Габариты: 4858х1925х1795 мм

Колёсная база: 2850 мм

Снаряжённая масса: 1935 кг

Дорожный просвет: 190 мм

Объём двигателя: 1998 см3

Максимальная мощность: 197 л.с.

Трансмиссия: 4х4, АКП-8

Разгон 0-100 км/ч: 8,9 с

Расход топлива (смешанный цикл): 8,9 л/100 км

Плюсы Soueast S09

Стильный экстерьер. Большой салон. Богатая базовая комплектация. Хорошая динамика. Комфортная подвеска.

Минусы Soueast S09